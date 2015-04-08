Молодежь Тюмени зовут в Отряды мэра

Юношам и девушкам, желающим присоединиться к «муравьям», предлагаются вакансии: «руководитель бригады по трудоустройству», «руководитель творческой бригады», «диспетчер», информирует информационно-аналитический отдел департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
Руководитель бригады по благоустройству организует трудовую деятельность подросткового отряда по благоустройству городских территорий, контролирует соблюдение техники безопасности и охраны труда подростками, формирует отчеты о выполненных объемах работ, организует участие бригады в мероприятиях после трудовой деятельности. Диспетчеры контролируют деятельность бригад и их руководителей.
Особого внимания заслуживают творческие бригады «Кураж», «Пресс-центр «Спектр-М» и детское экскурсионное бюро «Любимый город».
Если вы талантливы, полны творческих идей, не представляете жизни без сцены и репетиций, то вас ждут в творческой бригаде «Кураж»! Эта бригада вот уже на протяжении многих лет яркими концертными номерами и играми радует своих юных коллег, а также воспитанников летних пришкольных лагерей и учреждений дополнительного образования.
Если любите быть в центре событий, не мыслите себя без общения, то вам прямая дорога в творческую бригаду «Пресс-центр «Спектр-М»! Ребята из пресс-центра получают первый опыт журналистской деятельности, осваивают фото- и видеосъемку, верстку и видеомонтаж.
А тех, кто неравнодушен к нашей сибирской столице, ждут в экскурсионном бюро «Любимый город».
Все, что нужно от вас — желание и умение работать с подростками!
Собеседования в творческие бригады проводятся:
— в бригаду «Кураж» по адресу: ул. 50 лет Октября, 46, каб. 12, пн.-пт. с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, тел.: 51-79-61 (куратор Артём);
— в бригаду «Пресс-центр Спектр-М» по адресу: ул. 50 лет Октября, 46, каб. 5, пн.-пт. с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, тел.: 51-79-50 (куратор Альфия);
— в детское экскурсионное бюро «Любимый город» по адресу: ул. Луначарского, 10, в ср. с 9.00 до 12.00, в пт. с 14.30 до 16.30 (куратор Марина).
Документы принимаются каждый день с понедельника по пятницу по адресу: УЛ. Луначарского, 10, 1 этаж. По Ленинскому и Центральному административным округам: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, по
Калининскому и Восточному административным округам: с 13.30 до 16.30.
Подробнее об условиях приёма по телефонам: 688 — 134, 688 — 179
А также, в группе «Отряды мэра Тюмень!» «ВКонтакте»: http://vk.com/otryady_mera_tyumen или на сайте отряды-мэра.рф.