Молодежь Тюмени зовут в Отряды мэра

Если вы талантливы, полны творческих идей, не представляете жизни без сцены и репетиций, то вас ждут в творческой бригаде «Кураж»! Эта бригада вот уже на протяжении многих лет яркими концертными номерами и играми радует своих юных коллег, а также воспитанников летних пришкольных лагерей и учреждений дополнительного образования.