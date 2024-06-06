В Тюмени открыли запись в «Отряды мэра»

В Тюмени открыли набор юных горожан на первую смену «Отрядов мэра», которая продлится со 2 по 16 июня. Подать документы для трудоустройства в режиме онлайн можно на сайте «Отряда мэра».