Директор УК «Метелица-Люкс» задолжала за электроэнергию 3 млн. рублей

Жильцы этих домов исправно вносили плату за электроэнергию, однако, на счета ОАО ЭК «Восток» они не поступали. После неоднократных предупреждений 1 января 2014 года договор с УК «Метелица-люкс» был расторгнут в одностороннем порядке. К тому моменту исковые заявления против управляющей компании уже были переданы в суд.