Директор УК «Метелица-Люкс» задолжала за электроэнергию 3 млн. рублей

Отметим, что шлейф уголовных дел тянется за УК «Метелица-люкс» уже давно. Ранее сообщалось, что некое ООО УК ЭККФ «М» в общей сложности задолжало предприятиям топливно-энергетического комплекса 5 млн. рублей, за неисполнение приговора суда против генерального директора было возбуждено сразу десять уголовных дел. Судя по всему, речь идет именно об УК «Метелица-Люкс», чьим гендиректором является Ирина Мороз.
По информации пресс-службы компании «Тюменьэнергосбыт», 27 марта прокуратура Тюменской области согласовала постановления районного отдела судебных приставов Восточного административного округа г. Тюмени о возбуждении трёх уголовных дел в отношении руководителя ООО УК ЭККФ «Метелица-Люкс» Мороз И.А.
В ведении этой управляющей компании находятся многоквартирные дома по адресам: 50 лет Октября,29, Елизарова,49, Мельничной, 8, Пермякова, 20/1 и по Червишевскому тракту, 7.
Жильцы этих домов исправно вносили плату за электроэнергию, однако, на счета ОАО ЭК «Восток» они не поступали. После неоднократных предупреждений 1 января 2014 года договор с УК «Метелица-люкс» был расторгнут в одностороннем порядке. К тому моменту исковые заявления против управляющей компании уже были переданы в суд.
После проверки финансово-хозяйственной деятельности компании со стороны судебных приставов выяснилось, что средства для погашения долгов у нее имелись, однако, тратились не на нужды, связанные с исполнением судебного решения. Иными словами, имея возможность расплатиться по долгам Мороз И.А. предпочитала тратить деньги на другие нужды.
По данным компании «Тюменьэнергосбыт», ТСЖ и УК остаются едва ли не самой многочисленной категорией неплательщиков за электроэнергию. Отследить, состоит ли обслуживающая организация с списке неплательщиков, можно на сайте компании в разделе специальных рейтингов. «Метелица-Люкс» между тем после расторжения договора в них не фигурирует.