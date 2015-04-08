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Директор УК «Метелица-Люкс» задолжала за электроэнергию 3 млн. рублей

8 апреля 2015, 10:58
Против руководителя Управляющей компании «Метелица-Люкс», которая обслуживает несколько жилых домов в Тюмени, возбуждено сразу три уголовных дела за нежелание погашать долги по электроэнергии. По состоянию на сегодня УК задолжала гарантирующему поставщику, компании «Тюменьэнергосбыт» филиалу ОАО ЭК «Восток», около 2,9 млн. рублей.

Отметим, что шлейф уголовных дел тянется за УК «Метелица-люкс» уже давно. Ранее сообщалось, что некое ООО УК ЭККФ «М» в общей сложности задолжало предприятиям топливно-энергетического комплекса 5 млн. рублей, за неисполнение приговора суда против генерального директора было возбуждено сразу десять уголовных дел. Судя по всему, речь идет именно об УК «Метелица-Люкс», чьим гендиректором является Ирина Мороз.

По информации пресс-службы компании «Тюменьэнергосбыт», 27 марта прокуратура Тюменской области согласовала постановления районного отдела судебных приставов Восточного административного округа г. Тюмени о возбуждении трёх уголовных дел в отношении руководителя ООО УК ЭККФ «Метелица-Люкс» Мороз И.А.

В ведении этой управляющей компании находятся многоквартирные дома по адресам: 50 лет Октября,29, Елизарова,49, Мельничной, 8, Пермякова, 20/1 и по Червишевскому тракту, 7.

Жильцы этих домов исправно вносили плату за электроэнергию, однако, на счета ОАО ЭК «Восток» они не поступали. После неоднократных предупреждений 1 января 2014 года договор с УК «Метелица-люкс» был расторгнут в одностороннем порядке. К тому моменту исковые заявления против управляющей компании уже были переданы в суд.

После проверки финансово-хозяйственной деятельности компании со стороны судебных приставов выяснилось, что средства для погашения долгов у нее имелись, однако, тратились не на нужды, связанные с исполнением судебного решения. Иными словами, имея возможность расплатиться по долгам Мороз И.А. предпочитала тратить деньги на другие нужды.

По данным компании «Тюменьэнергосбыт», ТСЖ и УК остаются едва ли не самой многочисленной категорией неплательщиков за электроэнергию. Отследить, состоит ли обслуживающая организация с списке неплательщиков, можно на сайте компании в разделе специальных рейтингов. «Метелица-Люкс» между тем после расторжения договора в них не фигурирует.

#Новости#Жилищно-коммунальные услуги#Тюменьэнергосбыт#Управляющие компании#Электроэнергия#Долги#Алексей#Общество
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