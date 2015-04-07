На 2-ой Луговой поочередно закроют четыре остановки

Как пояснили Nashgorod.ru в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», подрядчик ОАО «ТОДЭП» в настоящее время уже демонтировал часть остановочных павильонов. Тем не менее пока строительные работы не мешают движению и остановке транспорта. Когда реконструкция подойдет вплотную к автобусным карманам, они будут закрыты, а рядом с ними организованы временные остановочные пункты. О сроках их появления специалисты «Тюменьгортранса» сообщат дополнительно.
Отметим, что подрядчик уже приступил к расширению улицы 2-я Луговая. В частности, снято асфальтовое покрытие с тротуара в районе перекрестка с улицей Иртышской, одна полоса движения закрыта для транспорта. Кроме того, перекрыта часть проезжей части неподалеку от остановки «Улица Мысовская» рядом с ТЦ «Панама».
Расширению будет повергнута вся улица 2-я Луговая на протяжении от перекрестка с Иртышской до кольцевой развязки с улицей Щербакова. Реконструирована также будет сама развязка. Общая протяженность ремонтируемого участка составит 0,85 км. Сроки окончания строительства по плану — 1 ноября 2016 года.