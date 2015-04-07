На 2-ой Луговой поочередно закроют четыре остановки

Как пояснили Nashgorod.ru в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», подрядчик ОАО «ТОДЭП» в настоящее время уже демонтировал часть остановочных павильонов. Тем не менее пока строительные работы не мешают движению и остановке транспорта. Когда реконструкция подойдет вплотную к автобусным карманам, они будут закрыты, а рядом с ними организованы временные остановочные пункты. О сроках их появления специалисты «Тюменьгортранса» сообщат дополнительно.