Билет на премьеру «Форсаж 7» может стать твоим

Ответы присылайте на почту [email protected] с заголовком «Форсаж». Крайний срок отправки писем — 10 утра 8 апреля. В письме не забывайте указывать свои контакты: телефон, фамилию и имя, ник на сайте. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел.