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Билет на премьеру «Форсаж 7» может стать твоим

7 апреля 2015, 14:30
Всероссийская премьера блокбастера «Форсаж 7» состоится 8 апреля в кинотеатрах «Синема Парк». У пользователей NashGorod.ru есть возможность попасть на «Форсаж 7» бесплатно.
Сюжет
Тюмень

Тюмень вошла в число 12 городов России, где пройдут премьерные показы фильма в формате IMAX 3D на день раньше официальной премьеры.

«Форсаж 7» — это криминальный боевик, снятый режиссёром Джеймсом Ваном с Вином Дизелем, Полом Уокером, Джейсоном Стейтемом и Дуэйном Джонсоном в главных ролях. «Форсаж 7» является продолжением сразу к двум лентам: «Форсаж 6» (2013) и «Тройной форсаж: Токийский дрифт» (2006), действие которых хронологически происходило после остальных четырёх частей.

По сюжету после того, как команда отчаянных гонщиков под предводительством Доминика Торетто уничтожила преступную банду Оуэна Шоу и вызволила из его цепких рук подружку Доминика, родной брат погибшего, Деккард Шоу, мечтает отомстить. Команду, виновную в гибели Оуэна, Деккард планирует жестоко наказать.

Конкурс

Определите, кадры из каких частей «Форсажа» опубликованы ниже:

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Ответы присылайте на почту [email protected] с заголовком «Форсаж». Крайний срок отправки писем — 10 утра 8 апреля. В письме не забывайте указывать свои контакты: телефон, фамилию и имя, ник на сайте. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел.

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