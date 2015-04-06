В Тюмени назовут лучшего школьного повара

Более девяти поваров школьных столовых участвовали в общественном голосовании. Лучшим школьным поваром стала Полина Стародумова, повар школы № 44 — за нее проголосовали 7019 человек. Полина Васильевна представила конкурсное блюдо «Картофельная запеканка с курицей и кукурузой» и подготовила визитную карточку, которая полностью отражает жизненные приоритеты победителя: «Готовить — счастье для меня, всех накормить мечта моя!».