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В Тюмени назовут лучшего школьного повара

6 апреля 2015, 11:01
Подведены итоги первого этапа конкурса «Лучший школьный повар», который проходит в рамках проекта «Здоровая школа». Победитель был определен путем интернет-голосования на официальном сайте департамента здравоохранения администрации города Тюмени.
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Тюмень

Более девяти поваров школьных столовых участвовали в общественном голосовании. Лучшим школьным поваром стала Полина Стародумова, повар школы № 44 — за нее проголосовали 7019 человек. Полина Васильевна представила конкурсное блюдо «Картофельная запеканка с курицей и кукурузой» и подготовила визитную карточку, которая полностью отражает жизненные приоритеты победителя: «Готовить — счастье для меня, всех накормить мечта моя!».

Второй этап конкурса «Лучший школьный повар» пройдет 14 апреля в 15 часов в школе № 73 «Лира» в форме кулинарного поединка. Каждый участник за 1 час должен приготовить конкурсное блюдо, которое будет оценивать жюри. Бороться за звание «Лучший школьный повар» в рамках поединка будут пять поваров, набравшие наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании.

Конкурс призван повысить престиж профессии поваров школьных пищеблоков и популяризировать принципы рационального питания, сообщают в департаменте здравоохранения администрации города Тюмени.

Фото: http://m.babyblog.ru

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