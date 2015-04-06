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Тюменцам расскажут, чему не учат в музыкальных школах

6 апреля 2015, 16:44
О том, как развить самостоятельность в творчестве, секретах знаний профессиональных музыкантов и музыке как источнике развития расскажут на бесплатном мастер-классе «Чему не учат в музыкальных школах». Он пройдет 8 апреля в 18:30 в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.
Сюжет
Тюмень

За последние десятилетия изменилось мышление учеников. Мы можем наблюдать полную компьютеризацию, и, казалось бы, невозможность заинтересовать ребенка музыкой, не говоря уже о том, чтобы заставить ученика играть дома. Как часто родители приходят и жалуются на ребенка: «Он совсем не занимается, а когда я говорю ему, что делать, он сидит у компьютера и играет в дурацкие стрелялки. Помогите-спасите!».

Ненамного легче самому ученику. Он постоянно сталкивается с множеством задач, которые ему приходится решать в реальной жизни: в общеобразовательной школе — ЕГЭ, в музыкальной школе — постоянные технические зачеты и экзамены. Взрослеет, а легче не становится — в любой уважающей себя организации тебя ждут аттестации, экзамены, проверки, совещания, какие уж тут мысли о музыке и творчестве.

Как это ни парадоксально, но именно музыка может стать для вас и ваших детей мощным источником для развития, надо только заниматься ей правильно, формировать интерес и найти совсем немного времени для занятий дома. Как именно это делать, вам расскажут на мастер-классе «Чему не учат музыкальных школах».

Цель мастер-класса — показать возможности, которые дают занятия музыкой, и приоткрыть секреты профессиональных музыкантов и педагогов в области систематизации знаний. В основе мастер-класса лежит идея развития в каждом ученике творческой самостоятельности, а именно умения анализировать и развивать свои собственные мысли. На мероприятии вы познакомитесь с четырехэтапной моделью развития самостоятельности в творчестве. Мастер-класс проводится для мам и пап учеников, для стремящихся к саморазвитию, педагогов и музыкантов, которым не хватает системности в творческом развитии.

Мероприятие пройдёт 8 апреля в 18:30 в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева, мастер-класс бесплатный. Обязательно позвоните и сообщите о том, что вы придёте по тел: 52-08-48.

#Новости#Музыка#Romantic sound#Мастер-класс#Тюмень#Ирина#Культура
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