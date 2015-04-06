Тюменцам расскажут, чему не учат в музыкальных школах

За последние десятилетия изменилось мышление учеников. Мы можем наблюдать полную компьютеризацию, и, казалось бы, невозможность заинтересовать ребенка музыкой, не говоря уже о том, чтобы заставить ученика играть дома. Как часто родители приходят и жалуются на ребенка: «Он совсем не занимается, а когда я говорю ему, что делать, он сидит у компьютера и играет в дурацкие стрелялки. Помогите-спасите!».