Тюменцам расскажут, чему не учат в музыкальных школах

За последние десятилетия изменилось мышление учеников. Мы можем наблюдать полную компьютеризацию, и, казалось бы, невозможность заинтересовать ребенка музыкой, не говоря уже о том, чтобы заставить ученика играть дома. Как часто родители приходят и жалуются на ребенка: «Он совсем не занимается, а когда я говорю ему, что делать, он сидит у компьютера и играет в дурацкие стрелялки. Помогите-спасите!».
Ненамного легче самому ученику. Он постоянно сталкивается с множеством задач, которые ему приходится решать в реальной жизни: в общеобразовательной школе — ЕГЭ, в музыкальной школе — постоянные технические зачеты и экзамены. Взрослеет, а легче не становится — в любой уважающей себя организации тебя ждут аттестации, экзамены, проверки, совещания, какие уж тут мысли о музыке и творчестве.
Как это ни парадоксально, но именно музыка может стать для вас и ваших детей мощным источником для развития, надо только заниматься ей правильно, формировать интерес и найти совсем немного времени для занятий дома. Как именно это делать, вам расскажут на мастер-классе «Чему не учат музыкальных школах».
Цель мастер-класса — показать возможности, которые дают занятия музыкой, и приоткрыть секреты профессиональных музыкантов и педагогов в области систематизации знаний. В основе мастер-класса лежит идея развития в каждом ученике творческой самостоятельности, а именно умения анализировать и развивать свои собственные мысли. На мероприятии вы познакомитесь с четырехэтапной моделью развития самостоятельности в творчестве. Мастер-класс проводится для мам и пап учеников, для стремящихся к саморазвитию, педагогов и музыкантов, которым не хватает системности в творческом развитии.
Мероприятие пройдёт 8 апреля в 18:30 в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева, мастер-класс бесплатный. Обязательно позвоните и сообщите о том, что вы придёте по тел: 52-08-48.