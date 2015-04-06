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Ракета, летящая к звездам, украсит письма тюменцев в День космонавтики

6 апреля 2015, 13:20
Ко Дню космонавтики по заказу Тюменского филиала Почты России изготовлен новый художественный штемпель в виде ракеты, поднимающейся к звездам.
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Тюмень

Поставить оттиск с космической символикой можно с 6 по 13 апреля в специально выделенном окне центрального отделения почтовой связи города Тюмени по адресу: ул. Республики, 56.

Помимо этого, с 6 по 17 апреля в рамках празднования 54-ой годовщины первого полета человека в космос Почта России совместно с Тюменским клубом юных филателистов и краеведов «Сибирская артель» организовали выставку «История космоса на почтовых марках».

На экспозиции представлены марки из личных коллекций тюменских школьников. На каждой из них история советского и российского космоса: космические корабли, экипажи, спутники, космонавты и ученые-исследователи космоса. Особый интерес представляет марка, выпущенная в 1961 году к знаменательному событию в истории страны и всего человечества — первому полету в космос Юрия Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области — филиал ФГУП «Почта России».

«Нам интересно работать в этом направлении, так как российские космонавты частые гости в нашем регионе и материала по истории космоса собрано довольно много, — рассказывает руководитель клуба юных филателистов Святослав Шитов. — В Тюмени есть памятник Юрию Гагарину, его именем назван один из скверов города, а сам космонавт по инициативе нашей молодежи в 2014 году награжден званием „Почетный гражданин города Тюмени“. Эта выставка — дань уважения и почета исследователям космоса, ученым и космонавтам».

#Новости#Почта России#Космос#День космонавтики#Тюмень#Саша#Общество
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