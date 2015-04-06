Ракета, летящая к звездам, украсит письма тюменцев в День космонавтики

Поставить оттиск с космической символикой можно с 6 по 13 апреля в специально выделенном окне центрального отделения почтовой связи города Тюмени по адресу: ул. Республики, 56.
Помимо этого, с 6 по 17 апреля в рамках празднования 54-ой годовщины первого полета человека в космос Почта России совместно с Тюменским клубом юных филателистов и краеведов «Сибирская артель» организовали выставку «История космоса на почтовых марках».
На экспозиции представлены марки из личных коллекций тюменских школьников. На каждой из них история советского и российского космоса: космические корабли, экипажи, спутники, космонавты и ученые-исследователи космоса. Особый интерес представляет марка, выпущенная в 1961 году к знаменательному событию в истории страны и всего человечества — первому полету в космос Юрия Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области — филиал ФГУП «Почта России».
«Нам интересно работать в этом направлении, так как российские космонавты частые гости в нашем регионе и материала по истории космоса собрано довольно много, — рассказывает руководитель клуба юных филателистов Святослав Шитов. — В Тюмени есть памятник Юрию Гагарину, его именем назван один из скверов города, а сам космонавт по инициативе нашей молодежи в 2014 году награжден званием „Почетный гражданин города Тюмени“. Эта выставка — дань уважения и почета исследователям космоса, ученым и космонавтам».