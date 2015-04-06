Ракета, летящая к звездам, украсит письма тюменцев в День космонавтики

«Нам интересно работать в этом направлении, так как российские космонавты частые гости в нашем регионе и материала по истории космоса собрано довольно много, — рассказывает руководитель клуба юных филателистов Святослав Шитов. — В Тюмени есть памятник Юрию Гагарину, его именем назван один из скверов города, а сам космонавт по инициативе нашей молодежи в 2014 году награжден званием „Почетный гражданин города Тюмени“. Эта выставка — дань уважения и почета исследователям космоса, ученым и космонавтам».