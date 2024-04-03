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День космонавтики

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Апрель
Тайна пятой планеты: «Пятерочка» запустила космическую акцию
3 апреля, 09:54
Апрель 2023
День космонавтики в Тюмени будет теплым
В Тюмени 12 апреля потеплеет до + 12 градусов. Правда, такая погода ожидается днем. Но утром температура тоже будет плюсовой.
12 апреля 2023, 01:57

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