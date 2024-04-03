Тайна пятой планеты: «Пятерочка» запустила космическую акцию

Отметим, всего в коллекции «Тайна Пятой планеты» 23 космокрепса. На них изображены основные объекты Солнечной системы, один редкий — фирменный от «Пятерочки», два от партнеров — Х5 Клуба и бренда Whiskas, и один светящийся в темноте! Кроме этого, в наборе представлены 4 пуллера разных форм и цветов с мерцающим шнурком. В каждой упаковке с редким космокрепсом находится специальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте planeta.5ka.ru. После этого каждый покупатель торговой сети станет участником розыгрыша ценных подарков и главного приза — тура на Байконур!