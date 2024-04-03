Тайна пятой планеты: «Пятерочка» запустила космическую акцию

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
Теперь за покупки в любом магазине «Пятерочка» дарят уникальный космокрепс — миниатюрную игрушку с изображением планет, астероида, спутника и других объектов на тему космоса, или пуллер — красочную игрушку-аксессуар, на который можно крепить космокрепсы, тем самым создавая индивидуальные образы и кастомизируя одежду, обувь или школьную канцелярию. Яркими аксессуарами также можно обмениваться с друзьями, собирая недостающие и пополняя свой набор.
Отметим, всего в коллекции «Тайна Пятой планеты» 23 космокрепса. На них изображены основные объекты Солнечной системы, один редкий — фирменный от «Пятерочки», два от партнеров — Х5 Клуба и бренда Whiskas, и один светящийся в темноте! Кроме этого, в наборе представлены 4 пуллера разных форм и цветов с мерцающим шнурком. В каждой упаковке с редким космокрепсом находится специальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте planeta.5ka.ru. После этого каждый покупатель торговой сети станет участником розыгрыша ценных подарков и главного приза — тура на Байконур!
2 апреля в мобильном приложении «Пятерочка» появилась онлайн-игра «Тайна Пятой планеты», за прохождение уровней в которой можно получить реальные призы. Всего предусмотрено 60 этапов игры «три в ряд» разной сложности с большим количеством бонусов и препятствий. Только настоящие профессионалы смогут их преодолеть. Проходя головоломки уровень за уровнем, игроки будут получать гарантированные призы от «Пятерочки» и партнеров и собирать игровую валюту. Именно она позволит узнать много интересного о галактике, долететь до виртуальной МКС и помочь космонавтам.
Для тех, кто пройдет все уровни и откроет метаслой, предусмотрен отдельный розыгрыш.
Для того, чтобы принять участие в увлекательной акции, необходимо совершить покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом «Пятерочка Доставка». За каждые 600 рублей в чеке гость получит в подарок Космокрепс или пуллер* в индивидуальной упаковке. Пользователи онлайн-игры смогут пополнить свою виртуальную коллекцию, открыв один из 23 коллекционных Космокрепсов, совершая покупки с картой «Х5 Клуба».
Собрать коллекцию быстрее всех получится, если приобретать товары-партнеры акции — за это выдается дополнительный подарок или покупать космокрепсы и пуллеры отдельно за 60 рублей. В продаже доступен альбом для коллекционирования с настольной игрой для веселья с друзьями (за 349 рублей). Альбом включает в себя место для размещения 4 пуллеров и всех 23 космокрепсов. Правила игры просты и подробно описаны внутри альбома. Игра рассчитана на компанию из 2-4 человек. Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте planeta.5ka.ru.
* Космокрепсы и пуллеры не выдаются за приобретение алкогольной и табачной продукции, уцененного товара и лотерейных билетов.