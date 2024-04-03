nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Тайна пятой планеты: «Пятерочка» запустила космическую акцию

Тайна пятой планеты: «Пятерочка» запустила космическую акцию

3 апреля 2024, 09:54
Фото: «Пятерочка»
Реклама. ООО «Агроторг» . erid: LjN8Kbeur
В преддверии Дня космонавтики торговая сеть «Пятерочка» запустила моментальную акцию «Тайна Пятой планеты». В рамках новой программы с 2 апреля по 13 мая 2024 года дети вместе с родителями смогут собрать уникальную коллекцию космических объектов.

Теперь за покупки в любом магазине «Пятерочка» дарят уникальный космокрепс — миниатюрную игрушку с изображением планет, астероида, спутника и других объектов на тему космоса, или пуллер — красочную игрушку-аксессуар, на который можно крепить космокрепсы, тем самым создавая индивидуальные образы и кастомизируя одежду, обувь или школьную канцелярию. Яркими аксессуарами также можно обмениваться с друзьями, собирая недостающие и пополняя свой набор.

Отметим, всего в коллекции «Тайна Пятой планеты» 23 космокрепса. На них изображены основные объекты Солнечной системы, один редкий — фирменный от «Пятерочки», два от партнеров — Х5 Клуба и бренда Whiskas, и один светящийся в темноте! Кроме этого, в наборе представлены 4 пуллера разных форм и цветов с мерцающим шнурком. В каждой упаковке с редким космокрепсом находится специальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте planeta.5ka.ru. После этого каждый покупатель торговой сети станет участником розыгрыша ценных подарков и главного приза — тура на Байконур!

Фото: «Пятерочка»

Космос в мобильном приложении

2 апреля в мобильном приложении «Пятерочка» появилась онлайн-игра «Тайна Пятой планеты», за прохождение уровней в которой можно получить реальные призы. Всего предусмотрено 60 этапов игры «три в ряд» разной сложности с большим количеством бонусов и препятствий. Только настоящие профессионалы смогут их преодолеть. Проходя головоломки уровень за уровнем, игроки будут получать гарантированные призы от «Пятерочки» и партнеров и собирать игровую валюту. Именно она позволит узнать много интересного о галактике, долететь до виртуальной МКС и помочь космонавтам.

Для тех, кто пройдет все уровни и откроет метаслой, предусмотрен отдельный розыгрыш.

Как собрать всю коллекцию?

Для того, чтобы принять участие в увлекательной акции, необходимо совершить покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом «Пятерочка Доставка». За каждые 600 рублей в чеке гость получит в подарок Космокрепс или пуллер* в индивидуальной упаковке. Пользователи онлайн-игры смогут пополнить свою виртуальную коллекцию, открыв один из 23 коллекционных Космокрепсов, совершая покупки с картой «Х5 Клуба».

Собрать коллекцию быстрее всех получится, если приобретать товары-партнеры акции — за это выдается дополнительный подарок или покупать космокрепсы и пуллеры отдельно за 60 рублей. В продаже доступен альбом для коллекционирования с настольной игрой для веселья с друзьями (за 349 рублей). Альбом включает в себя место для размещения 4 пуллеров и всех 23 космокрепсов. Правила игры просты и подробно описаны внутри альбома. Игра рассчитана на компанию из 2-4 человек. Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте planeta.5ka.ru.

* Космокрепсы и пуллеры не выдаются за приобретение алкогольной и табачной продукции, уцененного товара и лотерейных билетов.

#Тюмень#Тюменская область#Россия#Покупка#Акция#Мобильное приложение#Магазин "Пятерочка"#Космос#Розыгрыш#Подарки#МКС#Космонавты#Призы#День космонавтики#Анастасия Имамахметова
Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории
Сегодня, 06:00
Дроны ВСУ атаковали предприятия Татарстана. Тюменская область под угрозой?
Вчера, 06:25
«Страшно выходить из дома»: мигранты в Тюмени боятся местных жителей
Вчера, 09:50
Весенний призыв 2024 в Тюменской области: отсрочка, альтернативная служба и условия
Вчера, 06:50
«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
1 апреля, 06:43
Тюменцам предложили кремировать покойников и хоронить их в корнях деревьев
1 апреля, 09:42
"