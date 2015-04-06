Более 160 тюменцев умерли от пневмонии в прошлом году

Как отмечает проректор по учебной работе Тюменской государственной медицинской академии Ольга Фролова, анализ среди пациентов показывает крайне низкую информированность населения о поведении при появлении первых признаков заболевания.
«Из умерших в прошлом году по причине внебольничной пневмонии 58% находились дома с явными признаками заболеваний более трех дней. Досуточная летальность составила 39%, то есть люди поступали в агональном состоянии, когда оказывать медпомощь бесполезно. И эти больные кто-то неделю, кто-то больше находились дома с явными признаками заболевания», — рассказала Ольга Фролова.
В группу риска попадают лица старше 65 лет, курильщики, больные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, пациенты с неврологической симптоматикой, и имеющие иммунодефицит.
«В городе ежедневно фиксируются случаи внебольничной пневмонии, и эффективность лечения зависит как от лечебного учреждения, так и от самого пациента. Он должен вовремя обратиться за медицинской помощью. Особенно это важно в период эпидемии вирусных инфекции, поскольку первые признаки пневмонии не имеют какой-то выраженной специфичности, и пациент не может сам зачастую расценить, что у него: грипп, вирусная инфекция или пневмония. Поэтому очень важно не заниматься самолечением, а обращаться за медпомощью. Причем, если у пациента высокая температура, то необходимо вызвать врача домой, а не стремиться попасть в поликлинику», — подчеркнула главный пульмонолог Тюмени Елена Ливерко.
Симптомы пневмонии крайне неспецифичны: общее недомогание; температура может колебаться от 37,5 до лихорадочных цифр; слабость; особо грозные признаки — появление боли в грудной клетке, одышка; навязчивый непрерывный сухой кашель. «То есть чем раньше пациент обратится за медпомощью, тем больше вероятность лучшего исхода. Несмотря на чрезвычайно развитую фармакологическую индустрию, большое количество антибактериальных средств, для успешного лечения именно сроки имеют важное значение», — отметила Елена Ливерко. Она также добавила, что в силах каждого заниматься профилактикой: вести здоровый образ жизни, отказаться от курения, уделять внимание своей физической форме, проводить вакцинацию и не забывать о санации полости рта.
Фото: kakprosto.ru