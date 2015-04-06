Более 160 тюменцев умерли от пневмонии в прошлом году

«В городе ежедневно фиксируются случаи внебольничной пневмонии, и эффективность лечения зависит как от лечебного учреждения, так и от самого пациента. Он должен вовремя обратиться за медицинской помощью. Особенно это важно в период эпидемии вирусных инфекции, поскольку первые признаки пневмонии не имеют какой-то выраженной специфичности, и пациент не может сам зачастую расценить, что у него: грипп, вирусная инфекция или пневмония. Поэтому очень важно не заниматься самолечением, а обращаться за медпомощью. Причем, если у пациента высокая температура, то необходимо вызвать врача домой, а не стремиться попасть в поликлинику», — подчеркнула главный пульмонолог Тюмени Елена Ливерко.