Бездомных собак отловят в Восточном, Заречном и КПД

Если вы хотите сообщить о местонахождении безнадзорного животного, направляйте информацию в управы административных округов администрации города Тюмени, а также в МКУ «ЛесПаркХоз»:
1) МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову). Адрес: ул. Кедровая, д. 133, телефон диспетчерской службы: 22-58-58. Адрес сайта: http://gav.tyumen-city.ru/. График работы: понедельник — четверг с 8:00 до 17:00, пятница — с 8:00 до 16:00;
2) Управа Калининского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Луначарского, д. 61, каб. 213, телефоны: (3452) 43-26-11, 43-26-35. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;
3) Управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Мельникайте, д. 74, каб. 301, телефон: (3452) 20-35-30. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;
4) Управа Центрального административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Республики, д. 36, каб. 203, телефон: (3452) 64-20-38. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;
5) Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 208, телефон: (3452) 51-02-84. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00; пятница — с 8:00 до 17:00.
Отметим, отлов животных производится гуманными способами. Отловленные животные помещаются в пункт временного содержания, расположенный по адресу: ул. Кедровая, 113. Здесь бездомная собака получит необходимое лечение, пройдет вакцинацию и стерилизацию.
Если вы потеряли своего питомца или хотите взять нового, то можете посмотреть информацию о всех животных, находящихся в пункте временного содержания по ул. Кедровой, 133, на сайте www.gav.tyumen-city.ru, сообщают в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.