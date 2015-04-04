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Бездомных собак отловят в Восточном, Заречном и КПД

4 апреля 2015, 09:55
С 6 по 10 апреля бездомных животных будут ловить на следующих территориях города Тюмени: ул. Республики, ул. Ватутина, ул. Удачная, ул. Тимуровцев, ул. Садовая, ул. Кузнецова, ул. Широтная, ул. Моторостроителей, ул. Профсоюзная, ул. Сиреневая, ул. Газовиков, ул. 30 лет Победы, ул. Голышева, ул. Геологоразведчиков, ул. Пражская, ул. Одесская, ул. Некрасова, ул. Новокузнецкая.
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Тюмень

Если вы хотите сообщить о местонахождении безнадзорного животного, направляйте информацию в управы административных округов администрации города Тюмени, а также в МКУ «ЛесПаркХоз»:

1) МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову). Адрес: ул. Кедровая, д. 133, телефон диспетчерской службы: 22-58-58. Адрес сайта: http://gav.tyumen-city.ru/. График работы: понедельник — четверг с 8:00 до 17:00, пятница — с 8:00 до 16:00;

2) Управа Калининского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Луначарского, д. 61, каб. 213, телефоны: (3452) 43-26-11, 43-26-35. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;

3) Управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Мельникайте, д. 74, каб. 301, телефон: (3452) 20-35-30. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;

4) Управа Центрального административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Республики, д. 36, каб. 203, телефон: (3452) 64-20-38. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;

5) Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 208, телефон: (3452) 51-02-84. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00; пятница — с 8:00 до 17:00.

Отметим, отлов животных производится гуманными способами. Отловленные животные помещаются в пункт временного содержания, расположенный по адресу: ул. Кедровая, 113. Здесь бездомная собака получит необходимое лечение, пройдет вакцинацию и стерилизацию.

Если вы потеряли своего питомца или хотите взять нового, то можете посмотреть информацию о всех животных, находящихся в пункте временного содержания по ул. Кедровой, 133, на сайте www.gav.tyumen-city.ru, сообщают в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

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