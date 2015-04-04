Бездомных собак отловят в Восточном, Заречном и КПД

Если вы потеряли своего питомца или хотите взять нового, то можете посмотреть информацию о всех животных, находящихся в пункте временного содержания по ул. Кедровой, 133, на сайте www.gav.tyumen-city.ru, сообщают в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.