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С начала года возбуждено 60 дел по водителям с фальшивыми документами

3 апреля 2015, 08:43
Видимо, чтобы уйти от ответственности водители, лишенные права управления тюменцы, приобретают или заводят себе, тут как ни назови, поддельные права. С начала текущего года в Тюменской области возбуждено 60 уголовных дел по таким фактам. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 15%.

Практически во всех случаях подделкой является именно водительское удостоверение, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

«Будучи привлеченными судом к ответственности за езду в нетрезвом виде, оставление места дорожно-транспортного происшествия, выезд на полосу встречного движения или иное грубое нарушение дорожной дисциплины, и лишившись права садиться за руль, нарушители начинают искать способы обойти закон. При этом сознательно, не только идут на сделку со своей совестью, но и совершают еще более тяжкий проступок», — сообщают в ведомстве.

ГИБДД напоминает: подделка водительского удостоверения, равно как и использование заведомо подложного документа, является уголовно наказуемым деянием и может повлечь лишение свободы. У Госавтоинспекции Тюменской области на сегодняшний день имеются все возможности для пресечения подобных фактов, стационарные посты ДПС укомплектованы приборами, позволяющими выявлять даже качественные подделки.

#Новости#Водительские права#Водительское удостоверение#Подделка документов#Госавтоинспекция#Транспорт#Женя#Общество
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