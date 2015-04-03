С начала года возбуждено 60 дел по водителям с фальшивыми документами

«Будучи привлеченными судом к ответственности за езду в нетрезвом виде, оставление места дорожно-транспортного происшествия, выезд на полосу встречного движения или иное грубое нарушение дорожной дисциплины, и лишившись права садиться за руль, нарушители начинают искать способы обойти закон. При этом сознательно, не только идут на сделку со своей совестью, но и совершают еще более тяжкий проступок», — сообщают в ведомстве.