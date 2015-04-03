Пятый сезон «Игры престолов» стартует в кинотеатре «Киномакс»

Кинотеатральный показ, стартующий всего через несколько часов после премьеры в США, состоится в России впервые.
Благодаря организаторам — телеком-оператору «Дом.ru» и онлайн-сервису лучших сериалов планеты Amediateka** — поклонники фэнтези-саги смогут оценить достоинства «Игры престолов» на большом экране, с отличным качеством изображения и звука.
В Тюмени показ пройдет в кинотеатре «Киномакс» (ул. Дмитрия Менделеева, 1), начало в 19:00. Гостей ждет развлекательная программа и розыгрыш фирменных подарков. Организаторы обещают создать атмосферу Средневековья, которая никого не оставит равнодушным.
Подробная информация о показах доступна на сайте «Дом.ru», регистрация на мероприятие проходит в официальной группе «Дом.ru» в социальной сети «ВКонтакте».
Весь сериал по мере выхода новых серий будет доступен на www.amediateka.ru, где также можно посмотреть более 100 сериальных блокбастеров, среди которых — «Карточный домик», «Страшные сказки», «Родина», «Силиконовая долина» и многие другие.
«Дом.ru», продолжая дарить впечатления по обе стороны экрана, предлагает окунуться в мир сериалов, подключив пакет AMEDIA Premium HD. Из 163 цифровых телеканалов, доступных пользователям цифрового ТВ «Дом.ru TV», сразу 56 вещают в современном HD-формате. Для тех, кто смотрит сериалы с помощью сервиса Amediateka, отличным выбором станет быстрый интернет от «Дом.ru» со скоростью доступа до 100 Мбит/c.
Стабильное интернет-соединение обеспечит комфортный просмотр онлайн-видео с экранов ПК и мобильных устройств.
«Игра престолов» считается самым популярным сериалом в истории американского ТВ: каждая серия собирает у телеэкранов более 18 млн. американцев. С учетом просмотров в интернете и международном телеэфире количество зрителей увеличивается в несколько раз.
* по данным www.kinopoisk.ru
** согласно рейтингам IMDb