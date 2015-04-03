На станции «Озеро Андреевское» похитили грузовой борт

«В ходе проверки сотрудниками транспортной полиции установлено, что грузовой борт был похищен с железнодорожного пути станции „Озеро Андреевское“. Злоумышленником оказался 37-летний житель поселка Боровский Тюменской области. В настоящее время устанавливается сумма ущерба, в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ», — сообщает пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД России на транспорте Екатерина Русских.