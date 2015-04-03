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На станции «Озеро Андреевское» похитили грузовой борт

3 апреля 2015, 09:38
Шустрый тюменец похитил грузовой борт и пытался сдать его в пункт приема металлолом. Бдительные коммерсанты сами сообщили в дежурную часть Тюменского ЛО МВД России на транспорте об интересном товаре.

Телефонный звонок из пункта приема металлолома, что один из клиентов желает сдать грузовой борт железнодорожной платформы, поступил в дежурную часть Тюменского ЛО МВД России на транспорте 23 марта 2015 года.

«В ходе проверки сотрудниками транспортной полиции установлено, что грузовой борт был похищен с железнодорожного пути станции „Озеро Андреевское“. Злоумышленником оказался 37-летний житель поселка Боровский Тюменской области. В настоящее время устанавливается сумма ущерба, в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ», — сообщает пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД России на транспорте Екатерина Русских.

#Новости#Транспортная полиция#Железная дорога#Похищения#Женя#Происшествия
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