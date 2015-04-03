Куда сходить в Тюмени в выходные: 4 — 5 апреля

Двумя часами раньше в клубе «Байконур» начнется концерт группы Мgzavrebi. Эти обаятельные грузины рвут хит-парад «Нашего радио», с ними с удовольствием сотрудничают Нино Катамадзе, Андреа Бочелли и Евгений Гришковец, они завоевывают сердца поклонников России и соседних стран в геометрической прогрессии и не просто так! Телефон для справок: 608–607. Стоимость билетов 700 — 2000 рублей, в день концерта цены могут измениться.