Куда сходить в Тюмени в выходные: 4 — 5 апреля

В областном Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» 4 апреля пройдут международные соревнования по биатлону «Приз губернатора Тюменской области». Участие в состязаниях примут такие зарубежные звезды, как Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс — представители Франции; Ондржей Морвец и Михал Шлезингр, Вероника Виткова — из Чехии и другие.
«Гонка чемпионов», которая пройдет в Тюмени на стадионе «Геолог» 5 апреля, станет не только спортивным событием, но и общегородским праздником. В преддверии состязаний организаторы готовят концерт, главными звездами которого станет группа Boney M.
Театр танцевальных форм «Контраст» отмечает свое 5-летие и в этого события приглашает гостей и жителей города на «Юбилейный концерт». Концерт состоится 4 апреля в 17:00 во Дворце творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46).
Хореографическая и песенная культура донского края откроется тюменцам, которые придут в филармонию 3 апреля. В этот вечер там пройдет концерт ансамбля песни и пляски донских казаков им. А. Квасова.
Принести хорошую одежду, которая пылится в гардеробе без дела, и обменяться ею предлагают организаторы мероприятия нового формата: дресс-кроссинга. Оно пройдет 4 апреля в 14 часов в фотостудии ArtRoom (Первомайская, 11).
Выставка собак пород вест-хайленд-уайт-терьер, голден ретривер, лабрадор ретривер, джек-рассел-терьер, шарпей пройдет 4 апреля в Выставочном зале (Севастопольская, 12).
Клуб любителей декоративных крыс «Крысолнце» предлагает отпраздновать День крыс вместе 4 апреля с 15 до 17 часов. «Крысотуса» пройдет в МИЦ «Моя территория». В программе «Чай с крысами», просмотр веселых крысоводческих видеороликов, крысиная фотосессия и взвешивание, обмен друг с другом полезным опытом.
В Тюмени 5 апреля в ДК «Строитель» пройдет фестиваль японской культуры Hanami (Ханами). Познакомиться с подробной программой фестиваля можно в группе: http://vk.com/event81948843.
Электрический концерт тюменской группы «НЕва» пройдет 4 апреля в клубе Rocketa (Мурманская, 35). Лидер группы — Алексей Шляков (преподаватель философии в ТНГНГУ). В программе как новые, так и старые песни.
Группа «Пилот» выступит в Тюмени с программой #ПИЛОТУЖЕНЕТОТ, включившей в себя все лучшее за 18 лет. Концерт пройдет в клубе «Байконур» 5 апреля, начало в 21 час.
Двумя часами раньше в клубе «Байконур» начнется концерт группы Мgzavrebi. Эти обаятельные грузины рвут хит-парад «Нашего радио», с ними с удовольствием сотрудничают Нино Катамадзе, Андреа Бочелли и Евгений Гришковец, они завоевывают сердца поклонников России и соседних стран в геометрической прогрессии и не просто так! Телефон для справок: 608–607. Стоимость билетов 700 — 2000 рублей, в день концерта цены могут измениться.
«Boroda fest» пройдет 4 апреля в Байконуре. Там соберутся все бородачи Тюмени, чтобы померяться бородами! Придут сотни любительниц бородатых мужиков, чтобы потрогать их за бороду и выбрать лучшего бородача дня! В программе конкурс на главного бородача, призы и подарки, акции на баре, выступление групп SWARF BRIQUETTING BRIGADE (Екатеринбург), DYSTONIA, ONTARGET, WINGS OF DREAM, КРИЗИС, TESLA NOTE.
Праздник для будущих молодоженов четвертая свадебная выставка-инсталляция Wedding zavod состоится 5 апреля в БЦ «Нобель Парк» (Пермякова, 1, стр. 5, 6 этаж). Нам представят все, что требуется для торжественного дня — от свадебного наряда, мужской одежды, фотографов и флористов, до автомобилей, тамады и сладостей. Вход свободный.