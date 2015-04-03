Игорь Бутман сыграет в филармонии Massive Attack

В 1999 году саксофонист Игорь Бутман собрал свой легендарный Igor Butman Orchestra, который с тех пор активно гастролирует в России, Европе и США. Биг-бэнд неоднократно выступал в Карнеги-Холле, Линкольн-Центре, легендарном джазовом клубе «Birdland» и других не менее престижных концертных площадках мира, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.