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Игорь Бутман сыграет в филармонии Massive Attack

3 апреля 2015, 09:23
Игорь Бутман и камерный оркестр «В-А-С-Н» (Екатеринбург) сыграют в Тюменской филармонии 7 апреля в 19:00 программу «Концерт-фантазия для саксофона с оркестром».
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Тюмень

Игорь Бутман — российский саксофонист, народный артист России (2011). Является арт-директором московских Джаз-Клубов Игоря Бутмана на Соколе и на Чистых Прудах, продюсер международных фестивалей «Триумф Джаза» и «Акваджаз», в 2012 году возглавил Московский джазовый оркестр.

Бутман сотрудничал с выдающимся джазменом Давидом Голощёкиным, с Сергеем Курехиным, участворал в записи альбомов групп «Аквариум» и «Кино», играл в оркестре Олега Лундстрема и в оркестре Николая Левиновского. В 1987 уезжает в США.

В 1999 году саксофонист Игорь Бутман собрал свой легендарный Igor Butman Orchestra, который с тех пор активно гастролирует в России, Европе и США. Биг-бэнд неоднократно выступал в Карнеги-Холле, Линкольн-Центре, легендарном джазовом клубе «Birdland» и других не менее престижных концертных площадках мира, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

Руководитель оркестра Игорь Бутман не ограничивает себя рамками джазового мэйнстрима и любит создать кроссовер-проекты: Биг-бэнд часто гастролирует c американским пианистом и композитором Игорем Райхельсоном, лауреатом премии «Грэмми» альтистом Юрием Башметом и его камерным ансамблем «Солисты Москвы».

Камерный оркестр «B-A-C-H» был создан в мае 1990 года из ведущих солистов филармонии, преподавателей и выпускников Уральской государственной консерватории.

Одно из первых выступлений оркестра состоялось в Москве, в Концертном зале имени Чайковского, а уже в декабре 1990 года с успехом прошли концерты в знаменитом итальянском зале GONFALONE в Риме.

Оркестр стал участником более чем 10 международных фестивалей в России и Европе, культурных акций ЮНЕСКО и UNICEF, провёл несколько гастрольных турне по Германии, Австрии, Швейцарии, Голландии, Франции, Италии, Испании, Мексики.

Чрезвычайно широк репертуарный диапазон оркестра: от шедевров мировой классики, русской и зарубежной музыки XIX века до сочинений композиторов ХХ века. В репертуаре оркестра «В-А-С-Н» — и сочинения современных композиторов России, Голландии, США, Италии, некоторые из них написаны специально для коллектива. Оркестр проводит около 70 выступлений в год, записывает компакт-диски, имеет фондовые записи на радио и телевидении.

Программа «Концерт-фантазия для саксофона с оркестром»

А. Глазунов Концерт для саксофона с оркестром»

С. Рахманинов «Вокализ»

П. Чайковский «Тема любви» из увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта»

Д. Эллингтон «Караван»

2 пьесы из репертуара групп «Massive Attack» и «Red Hot Chilli Peppers»

Стоимость билетов: 600 — 1 600 руб.

Служба информации и бронирования 68-77-77

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