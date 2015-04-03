Игорь Бутман сыграет в филармонии Massive Attack

Игорь Бутман — российский саксофонист, народный артист России (2011). Является арт-директором московских Джаз-Клубов Игоря Бутмана на Соколе и на Чистых Прудах, продюсер международных фестивалей «Триумф Джаза» и «Акваджаз», в 2012 году возглавил Московский джазовый оркестр.
Бутман сотрудничал с выдающимся джазменом Давидом Голощёкиным, с Сергеем Курехиным, участворал в записи альбомов групп «Аквариум» и «Кино», играл в оркестре Олега Лундстрема и в оркестре Николая Левиновского. В 1987 уезжает в США.
В 1999 году саксофонист Игорь Бутман собрал свой легендарный Igor Butman Orchestra, который с тех пор активно гастролирует в России, Европе и США. Биг-бэнд неоднократно выступал в Карнеги-Холле, Линкольн-Центре, легендарном джазовом клубе «Birdland» и других не менее престижных концертных площадках мира, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
Руководитель оркестра Игорь Бутман не ограничивает себя рамками джазового мэйнстрима и любит создать кроссовер-проекты: Биг-бэнд часто гастролирует c американским пианистом и композитором Игорем Райхельсоном, лауреатом премии «Грэмми» альтистом Юрием Башметом и его камерным ансамблем «Солисты Москвы».
Камерный оркестр «B-A-C-H» был создан в мае 1990 года из ведущих солистов филармонии, преподавателей и выпускников Уральской государственной консерватории.
Одно из первых выступлений оркестра состоялось в Москве, в Концертном зале имени Чайковского, а уже в декабре 1990 года с успехом прошли концерты в знаменитом итальянском зале GONFALONE в Риме.
Оркестр стал участником более чем 10 международных фестивалей в России и Европе, культурных акций ЮНЕСКО и UNICEF, провёл несколько гастрольных турне по Германии, Австрии, Швейцарии, Голландии, Франции, Италии, Испании, Мексики.
Чрезвычайно широк репертуарный диапазон оркестра: от шедевров мировой классики, русской и зарубежной музыки XIX века до сочинений композиторов ХХ века. В репертуаре оркестра «В-А-С-Н» — и сочинения современных композиторов России, Голландии, США, Италии, некоторые из них написаны специально для коллектива. Оркестр проводит около 70 выступлений в год, записывает компакт-диски, имеет фондовые записи на радио и телевидении.
Программа «Концерт-фантазия для саксофона с оркестром»
А. Глазунов Концерт для саксофона с оркестром»
С. Рахманинов «Вокализ»
П. Чайковский «Тема любви» из увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта»
Д. Эллингтон «Караван»
2 пьесы из репертуара групп «Massive Attack» и «Red Hot Chilli Peppers»
Стоимость билетов: 600 — 1 600 руб.
Служба информации и бронирования 68-77-77