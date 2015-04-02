Вертолеты — большая мечта тюменской скорой помощи

В Тюмени есть вертолеты, но они большие и не могут приземлиться на трассе или дороге, отмечает главный врач скорой. Кроме того, существует определенный регламент получения разрешения на вылет, а это занимает много времени. Помимо этого, для этих вертолетов нужна специализированная площадка, на которую они могут сесть, со всеми опознавательными знаками, сигналами и так далее. «А в травме есть принципиальная задача — не допустить повторной травмы, и любое перекладывание из машины в вертолет и из него снова в машину может этому способствовать. Нам нужно не только быстро доставить пациента в больницу, но и сделать это бережно. Поэтому здесь нужна другая техника, которая на месте возьмет пациента и доставит на крышу травмцентра, — сказала Лидия Остроумова. — Вертолеты для скорой — это моя большая и голубая мечта. Хорошо еще, если пациент находится в городе, а если его нужно доставить в час пик с окраины, например Уватского района, во вторую городскую больницу, то это очень непросто. Там как раз нужна такая техника, которая обеспечит быструю доставку».