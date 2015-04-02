В День Победы на трибунах мест хватит всем

Трансляция торжественного парада в этом году будет более качественной. «В предыдущие годы, находясь на пунктах формирования колонн, было не видно, что происходит на площади. Поэтому мы отработали возможность подачи телевизионного сигнала на уже установленные и новые экраны. Для всех приглашенных на трибуны мы дополнительно поставим 5 мониторов. Помимо этого, парад будет показан на 13 светодиодных экранах, расположенных на улицах областной столицы. Все они будут транслировать видеохронику военного времени, фотографии ветеранов, а также театрализованный пролог, который будет предварять праздник», — добавила директор департамента.