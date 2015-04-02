В День Победы на трибунах мест хватит всем

«На 2400 мест рассчитаны новые конструкции у Центральной площади Тюмени», — уточнила директор ведомства. Также оргкомитет принял решение о размещении вдоль улицы Республики напротив главного офиса «Почты России» дополнительных сидений.
Трансляция торжественного парада в этом году будет более качественной. «В предыдущие годы, находясь на пунктах формирования колонн, было не видно, что происходит на площади. Поэтому мы отработали возможность подачи телевизионного сигнала на уже установленные и новые экраны. Для всех приглашенных на трибуны мы дополнительно поставим 5 мониторов. Помимо этого, парад будет показан на 13 светодиодных экранах, расположенных на улицах областной столицы. Все они будут транслировать видеохронику военного времени, фотографии ветеранов, а также театрализованный пролог, который будет предварять праздник», — добавила директор департамента.
Торжественное прохождение войск тюменского гарнизона начнется в 10 часов. В этом году по улице Республики пройдут 33 колонны общей численностью около 2100 человек. Ветераны-участники парада будут двигаться на семи автомобилях.
Как сообщила заместитель главы администрации города Тюмени Вера Соловьева, разработана единая концепция праздничного оформления областного центра, и специалисты уже приступили к монтажу элементов. Ожидается, что в шествии, посвященном юбилею Победы, примут участие не менее 15 тысяч человек, хотя по факту эта цифра оказывается в три-четыре раза выше.
Горожане, желающие участвовать в шествии 9 мая с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла — могут самостоятельно примкнуть к демонстрантам и пройти вместе с колонной управы, на территории которой они проживают. Завершится день в 23.00 праздничным фейерверком, сообщают в пресс-службе губернатора Тюменской области.
Фото: http://den-pobeda.ru