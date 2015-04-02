Тюменцев с ограниченными возможностями здоровья ждет спортивная весна

В Тюмени стартует ежегодная городская Спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. По традиции соревновательную программу откроет турнир по шахматам, который пройдет 5 апреля с 10 часов в Городском шахматном клубе (Червишевский тракт, 72-а/1). Помимо этого, в программу спартакиады, которая продлится до конца апреля, войдут следующие виды спорта: бочче, пауэрлифтинг, дартс, армспорт, настольный теннис и легкая атлетика.