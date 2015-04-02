nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцев с ограниченными возможностями здоровья ждет спортивная весна

2 апреля 2015, 08:42
В Тюмени стартует ежегодная городская Спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. По традиции соревновательную программу откроет турнир по шахматам, который пройдет 5 апреля с 10 часов в Городском шахматном клубе (Червишевский тракт, 72-а/1). Помимо этого, в программу спартакиады, которая продлится до конца апреля, войдут следующие виды спорта: бочче, пауэрлифтинг, дартс, армспорт, настольный теннис и легкая атлетика.

Соревнования пройдут среди четырех групп спортсменов от 10 лет и старше: инвалидов по зрению, по слуху, с поражениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов на колясках.

Каждому участнику на партию будет отведено 30 минут. Отметим, что шахматисты группы ВОС (инвалиды по слуху) сыграют отдельно, им будет предоставлено 10 дополнительных минут на обдумывание.

В состязаниях примут участие воспитанники ДЮСШ «Неге», СДЮСШОР № 3, ДЮЦ «Старт», ДЮЦ «Вероника», школы № 77, а также представители Всероссийского общества инвалидов от четырех административных округов города Тюмени, информирует МАУ «ТГМЦ».

Победители и призеры будут удостоены денежных вознаграждений.

Организаторы спартакиады — департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени и МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» — желают участникам гроссмейстерского спокойствия и удачных шахматных комбинаций.

Фото: vsevreg.ru

#Новости#Департамент по спорту и молодежной политике#Спартакиада#Инвалиды#Женя#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25