Тюменцев с ограниченными возможностями здоровья ждет спортивная весна

Соревнования пройдут среди четырех групп спортсменов от 10 лет и старше: инвалидов по зрению, по слуху, с поражениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов на колясках.
Каждому участнику на партию будет отведено 30 минут. Отметим, что шахматисты группы ВОС (инвалиды по слуху) сыграют отдельно, им будет предоставлено 10 дополнительных минут на обдумывание.
В состязаниях примут участие воспитанники ДЮСШ «Неге», СДЮСШОР № 3, ДЮЦ «Старт», ДЮЦ «Вероника», школы № 77, а также представители Всероссийского общества инвалидов от четырех административных округов города Тюмени, информирует МАУ «ТГМЦ».
Победители и призеры будут удостоены денежных вознаграждений.
Организаторы спартакиады — департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени и МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» — желают участникам гроссмейстерского спокойствия и удачных шахматных комбинаций.
Фото: vsevreg.ru