Спартакиада

Губернатор Моор пригласил тюменцев на Спартакиаду сильнейших

Мероприятие состоится на территории областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 8 по 18 февраля 2024 года. В регион приедут сотни лучших лыжников России.