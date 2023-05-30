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Депутаты городской Думы завоевали золотые медали в соревнованиях по мини-футболу

30 мая 2023, 06:00
Сборная одержала победу в рамках XXV Спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Тюмени. В состав команды Думы вошли депутаты: Дмитрий Елагин, Антон Терехин и сотрудники аппарата. Матчи состоялись на стадионе СК «Строймаш».

Дмитрий Елагин не раз становился победителем и призером на чемпионатах по дзюдо, самбо и регболу. В соревнованиях в рамках Спартакиады он участвует впервые и подчеркивает, что футбол для него — это хобби.

За время работы VII созыва мы с депутатами и сотрудниками аппарата стали единым коллективом, что положительно отражается сегодня на поле, на нашей сыгранности. Это командный вид спорта, здесь нужны командный дух и командное взаимодействие, — комментирует Дмитрий Николаевич.

Антон Терехин рассказывает, что годом ранее уже играл в мини-футбол на Спартакиаде. Тогда команда заняла четвертое место.

Все, как в профессиональном футболе: напряженная игра, жаркие эмоции и товарищеская поддержка. Городская Дума тем и сильна, что объединяет людей разных возрастов и убеждений ради благополучия в нашем общем доме — Тюмени, — отмечает по итогу игр Антон Терехин. — Спартакиада проводится уже в 25-й раз. Подобные мероприятия важны не только для поддержания спортивного духа, но и для эффективного взаимодействия между органами власти.

За время работы городской Думы VII созыва команда по мини-футболу впервые завоевала золотые медали на спартакиаде. Второе место в группе заняла сборная административного департамента. Третьими стали сотрудники департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#Мини-футбол#Городская Дума#Спартакиада
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