Депутаты городской Думы завоевали золотые медали в соревнованиях по мини-футболу

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Дмитрий Елагин не раз становился победителем и призером на чемпионатах по дзюдо, самбо и регболу. В соревнованиях в рамках Спартакиады он участвует впервые и подчеркивает, что футбол для него — это хобби.
За время работы VII созыва мы с депутатами и сотрудниками аппарата стали единым коллективом, что положительно отражается сегодня на поле, на нашей сыгранности. Это командный вид спорта, здесь нужны командный дух и командное взаимодействие, — комментирует Дмитрий Николаевич.
Антон Терехин рассказывает, что годом ранее уже играл в мини-футбол на Спартакиаде. Тогда команда заняла четвертое место.
Все, как в профессиональном футболе: напряженная игра, жаркие эмоции и товарищеская поддержка. Городская Дума тем и сильна, что объединяет людей разных возрастов и убеждений ради благополучия в нашем общем доме — Тюмени, — отмечает по итогу игр Антон Терехин. — Спартакиада проводится уже в 25-й раз. Подобные мероприятия важны не только для поддержания спортивного духа, но и для эффективного взаимодействия между органами власти.
За время работы городской Думы VII созыва команда по мини-футболу впервые завоевала золотые медали на спартакиаде. Второе место в группе заняла сборная административного департамента. Третьими стали сотрудники департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.