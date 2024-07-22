Инженеры и слесари тюменского водоканала сразились в спортивных баталиях

Состязания по футболу, волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, шахматам, перетягиванию каната и веселым стартам объединили любителей спорта разных возрастов. На одной площадке встретились молодые специалисты и старожилы предприятия, слесари и топ-менеджеры компании. В этот день — главное не опыт и профессиональные навыки, а сила, ловкость и спортивное мастерство. Впервые участие в спортивных баталиях приняла сборная по волейболу детей сотрудников «Росводоканал Тюмень».