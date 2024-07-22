Инженеры и слесари тюменского водоканала сразились в спортивных баталиях

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Состязания по футболу, волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, шахматам, перетягиванию каната и веселым стартам объединили любителей спорта разных возрастов. На одной площадке встретились молодые специалисты и старожилы предприятия, слесари и топ-менеджеры компании. В этот день — главное не опыт и профессиональные навыки, а сила, ловкость и спортивное мастерство. Впервые участие в спортивных баталиях приняла сборная по волейболу детей сотрудников «Росводоканал Тюмень».
Спартакиада объединяет коллектив. Сюда приходят семьями, и этот день показывает, что водоканал для наших сотрудников — не просто работа, это значимая часть жизни. У нас говорят: «Водоканал — это по любви». Только с таким отношением к делу можно добиться результатов, которых достигает наш коллектив, — подчеркнула генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Болельщики срывали голоса, подбадривая свои команды. Для юных гостей праздника в течение всего дня работал детский клуб, где волонтеры «Росводоканал Тюмень» проводили игры и конкурсы, мастер-классы и другие развлекательные мероприятия.
В результате упорной борьбы первое место в командном зачете завоевала команда аппарата управления «ВигВам», серебро — у команды автотранспортного цеха «Колесо фортуны», бронзовые медали забрала дружина цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Шторм».