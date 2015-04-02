Тюменцев приглашают на Пасхальный концерт

Мужской хор «Православные Певчие» организован в 1992 году из лучших певчих московских храмов и монастырей для участия в торжественных богослужениях и концертах.
Репертуар хора «Православные Певчие» обширен. Он включает в себя напевы всемирно известных монастырей, сочинения композиторов Московской и Петербургской школы, литургическую музыку православных священнослужителей, сочинения для сольного голоса в сопровождении хора.
Хор ведет активную концертную и гастрольную деятельность, с большим успехом выступал во многих странах мира.
Художественный руководитель хора Георгий Смирнов — профессиональный хормейстер. Музыкант в 1980 году окончил с отличием музыкальное училище им. Гнесиных, в 1985 — Московскую консерваторию по классу хорового дирижирования. В настоящее время Георгий Смирнов также является заместителем генерального директора Международного благотворительного некоммерческого фонда «Русь — мое Отечество» по пропаганде Российской культуры и Русских церковно-певческих традиций.