Тюменцев приглашают на Пасхальный концерт

Художественный руководитель хора Георгий Смирнов — профессиональный хормейстер. Музыкант в 1980 году окончил с отличием музыкальное училище им. Гнесиных, в 1985 — Московскую консерваторию по классу хорового дирижирования. В настоящее время Георгий Смирнов также является заместителем генерального директора Международного благотворительного некоммерческого фонда «Русь — мое Отечество» по пропаганде Российской культуры и Русских церковно-певческих традиций.