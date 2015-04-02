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Тюменцев приглашают на Пасхальный концерт

2 апреля 2015, 10:04
Пасхальный концерт состоится в Тюменской филармонии 13 апреля в 19:00 в Тюменской филармонии по благословению Митрополита Тобольской и Тюменской Епархии Димитрия. Будет звучать духовная музыка в исполнении мужского хора «Православные певчие» (Москва).
Сюжет
Тюмень

Мужской хор «Православные Певчие» организован в 1992 году из лучших певчих московских храмов и монастырей для участия в торжественных богослужениях и концертах.

Репертуар хора «Православные Певчие» обширен. Он включает в себя напевы всемирно известных монастырей, сочинения композиторов Московской и Петербургской школы, литургическую музыку православных священнослужителей, сочинения для сольного голоса в сопровождении хора.

Хор ведет активную концертную и гастрольную деятельность, с большим успехом выступал во многих странах мира.

Художественный руководитель хора Георгий Смирнов — профессиональный хормейстер. Музыкант в 1980 году окончил с отличием музыкальное училище им. Гнесиных, в 1985 — Московскую консерваторию по классу хорового дирижирования. В настоящее время Георгий Смирнов также является заместителем генерального директора Международного благотворительного некоммерческого фонда «Русь — мое Отечество» по пропаганде Российской культуры и Русских церковно-певческих традиций.

#Новости#Музыка#Филармония#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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