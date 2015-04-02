Получи приз за селфи на фоне тюменских домов

Когда улицы и дома будут разгаданы, участникам вместе с детьми предстоит отправиться на поиски нужного места. Как только предполагаемое место будет найдено, нужно сфотографироваться на фоне дома так, чтобы на фотографии был виден адрес. Фотографии необходимо отправить по адресу электронной почты [email protected] или личным сообщением организаторам группы.