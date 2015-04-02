Получи приз за селфи на фоне тюменских домов

Организаторы квеста центр «Семья» предлагают семьям разгадать нехитрые ребусы, в которых зашифрованы тюменские улицы и дома:
1.
а) название улицы, на которой находится библиотека имени автора, написавшего такие детские произведения, как «Ромка, Фомка и Артос», «Ромка Рамазан» и «Городок на бугре»;
б) номер этого дома совпадает с количеством слов в имени главного врага Ромки и его друзей из произведения «Ромка, Фомка и Артос».
2.
а) на этой Тюменской улице родился и вырос замечательный детский писатель, создатель отряда «Каравелла» в Екатеринбурге;
б) номер этого дома совпадает с количеством детей Синего Фламинго из одноименной книги этого автора.
3.
а) название этой улицы напрямую связано с циклом произведений П.П. Бажова;
б) номер нужного дома совпадает с количеством появлений Серебряного копытца перед Даренкой в сказке «Серебряное копытце».
4.
а) улица имени этого русского поэта, драматурга, родившегося в начале 19 века в Ишимском уезде;
б) номер дома совпадает с количеством жар-птиц, прилетевших на угощение Ивана-дурачка, в самой известной сказке этого автора.
Когда улицы и дома будут разгаданы, участникам вместе с детьми предстоит отправиться на поиски нужного места. Как только предполагаемое место будет найдено, нужно сфотографироваться на фоне дома так, чтобы на фотографии был виден адрес. Фотографии необходимо отправить по адресу электронной почты [email protected] или личным сообщением организаторам группы.
Первые 10 семей, отправившие 4 правильные фотографии, в конце апреля получат ценные призы.
Организаторы литературного квеста надеются, что такое необычное задание, во-первых, пробудит интерес к совместному чтению, а во-вторых, станет поводом совершить интересную экскурсию по Тюмени вмести с детьми, и, возможно, ребята узнают много нового о писателях и познакомятся с прекрасными произведениями.
Узнать более подробную информацию о проекте, а также оставить заявки для участия можно по телефону: (3452) 20-16-74, либо в группе областного центра «Семья» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/centerfamily72.