«Форсаж 7» представят на день раньше премьеры в России

Каждый следующий «Форсаж» круче и успешней предыдущего. Справедливость этого закона сотни миллионов поклонников проверяли не один раз. Как результат, суммарные сборы серии перевалили за фантастические два миллиарда долларов. Но Вин Дизель и команда не думают сбавлять обороты. На очереди седьмая часть. В роли антагониста выступит не кто иной, как сам Джейсон Стэтем. К актерскому составу также присоединится великий Курт Рассел, способный сделать честь любому голливудскому блокбастеру. И самое главное, «Форсаж 7» станет прощальным фильмом Пола Уокера.