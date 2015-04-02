«Форсаж 7» представят на день раньше премьеры в России

Национальная сеть кинотеатров «Синема Парк», корпорация IMAX, при поддержке ведущего телекоммуникационного оператора России и стран СНГ МТС специально для самых преданных фанатов всемирно известного блокбастера проведут эксклюзивные показы новой части франшизы «Форсаж 7» одновременно в 12 городах России — на один день раньше официальной премьеры. В широкий прокат фильм выходит 9 апреля, но уже 8 апреля зрители смогут увидеть продолжение захватывающего блокбастера в кинотеатрах «Синема Парк» в формате IMAX®3D.
Впервые всеми любимая франшиза, суммарная касса которой преодолела отметку в два миллиарда долларов, появится на гигантских экранах кинотеатров IMAX®.
«Всероссийская премьера одного из самых ожидаемых фильмов года — „Форсаж 7“ — это большой праздник кино, который мы с удовольствием дарим зрителям. Благодаря широкой географии нашей киносети эксклюзивные премьерные показы в суперзалах IMAX в „Синема Парке“ объединят около 6000 зрителей в 12 городах России», — говорит Ольга Чирихина, заместитель генерального директора по управлению кинопоказом национальной сети кинотеатров «Синема Парк».
О фильме «Форсаж 7»
Каждый следующий «Форсаж» круче и успешней предыдущего. Справедливость этого закона сотни миллионов поклонников проверяли не один раз. Как результат, суммарные сборы серии перевалили за фантастические два миллиарда долларов. Но Вин Дизель и команда не думают сбавлять обороты. На очереди седьмая часть. В роли антагониста выступит не кто иной, как сам Джейсон Стэтем. К актерскому составу также присоединится великий Курт Рассел, способный сделать честь любому голливудскому блокбастеру. И самое главное, «Форсаж 7» станет прощальным фильмом Пола Уокера.
Эта команда покорила Токио и Рио, Лос-Анджелес и Лондон. Но мир больше не играет по их правилам. Зной арабских пустынь, неприлично высокие небоскребы, миллионы долларов на колесах, сногсшибательные красотки и очень, очень знаменитый злодей.
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