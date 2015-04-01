Тюменские биатлонисты поборются за «Приз губернатора Тюменской области»

Участие в состязаниях примут такие зарубежные звезды, как Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс — представители Франции; Ондржей Морвец и Михал Шлезингр, Вероника Виткова — из Чехии. Италию будут представлять Доротея Вирер и Карин Оберхофер; Беларусь — Дарья Домрачева и Надежда Скардино. Также на соревнования приедут Кайса Мякяряйнен (Финляндия), Валя Семеренко (Украина), Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия), Тея Грегорин, Яков Фак (Словения), Фредрик Линдстрем (Швеция).