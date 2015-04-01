Тюменские биатлонисты поборются за «Приз губернатора Тюменской области»

Участие в состязаниях примут такие зарубежные звезды, как Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс — представители Франции; Ондржей Морвец и Михал Шлезингр, Вероника Виткова — из Чехии. Италию будут представлять Доротея Вирер и Карин Оберхофер; Беларусь — Дарья Домрачева и Надежда Скардино. Также на соревнования приедут Кайса Мякяряйнен (Финляндия), Валя Семеренко (Украина), Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия), Тея Грегорин, Яков Фак (Словения), Фредрик Линдстрем (Швеция).
Российскую национальную команду представят Антон Шипулин, Дарья Виролайнен, Екатерина Юрлова и Евгений Гараничев.
Купленные в интернете билеты на данные соревнования необходимо обязательно обменять на настоящие билеты. Сделать это можно в кассе СК «Центральный» (ул. Орджоникидзе, 60/1) до 4 апреля.
Непосредственно в день гонки обмен можно будет совершить только в кассах «Жемчужины Сибири». Для обмена необходимо предъявить электронную квитанцию, подтверждающую факт оплаты билетов.
Трансфер для зрителей будет отправляться от СК «Центральный» и ЦОП «Тюмень-дзюдо» (ул. В. Гнаровской, 1). Начало движения автобусов — в 10:00. Гонка среди женщин стартует в 13:00, среди мужчин — в 15:00.
Фото: http://2013.asnta.ru