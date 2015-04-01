Дудл ишимской школьницы может появиться на домашней странице Google

Победителем конкурса станет участник, рисунок которого наберет максимальное число голосов интернет-пользователей, сообщает Google. Проголосовать за понравившуюся работу можно до 12 апреля на странице конкурса. Пользователи могут проголосовать только за одного участника в каждой возрастной категории. Поддержать Алену, а также проголосовать за нее можно на официальном сайте проекта https://www.google.ru/doodle4google/.