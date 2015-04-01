Дудл ишимской школьницы может появиться на домашней странице Google

Школьники со всей России рисовали праздничный логотип Google на тему: «Я люблю природу России». 30 лучших работ отобрали жюри этого года: Николай Дроздов, учёный-зоолог, ведущий и автор передачи «В мире животных», Райан Гермик, профессиональный художник Google и другие.
Победителем конкурса станет участник, рисунок которого наберет максимальное число голосов интернет-пользователей, сообщает Google. Проголосовать за понравившуюся работу можно до 12 апреля на странице конкурса. Пользователи могут проголосовать только за одного участника в каждой возрастной категории. Поддержать Алену, а также проголосовать за нее можно на официальном сайте проекта https://www.google.ru/doodle4google/.
Google объявит победителя и наградит финалистов 21 апреля в Дарвиновском музее в Москве. Победитель конкурса получит возможность лично познакомиться с профессиональными художниками дудлерами в штаб-квартире компании Google в США, новый компьютерный класс для своей школы, а 24 апреля 2015 года миллионы россиян увидят его рисунок на домашней странице Google!
Юных художников ждут и другие призы — экскурсия по редакции журнала «Вокруг Света»,невероятное путешествие в хранилища Дарвиновского музея, захватывающий тур по анимационной студии Анимаккорд, PlayStation 3, настольные игры HASBRO и другие призы.