Владимир Якушев: деньги на посевную пойдут из нескольких источников

Владимир Мелешко из «Армизонского вестника» поинтересовался — не будет ли, в связи с кризисными явлениями в экономике, изменена господдержка АПК.
«Господдержку никто не отменял, — успокоил земляков глава региона. — Все меры помощи как из федерального, так и из регионального бюджетов четко прописаны и стандартны. В этом году Минсельхоз сработал очень оперативно — деньги уже у нас и те кредиты, которые возьмут аграрии, будут просубсидированы. Ставка для сельхозпроизводителей с учетом господдержки из федерального и областного бюджетов будет не выше 5–7%».
Конечно, определенное сокращение финансирования посевной есть, отметил Владимир Якушев. Если в предыдущие годы хозяйства набирали кредитов на посевную под 2,5 млрд. рублей, то к концу марта 2015 года эта сумма составляет 750 млн. рублей. По мнению губернатора, это даже полезно для аграрных предприятий — они более ответственно относятся к финансовым обязательствам и не позволяют себе бездумно влезать в долги.
«Многие предприятия не кредитовались на посевную, — поделился глава региона. — Это крепкие хозяйства, я не раз беседовал с их руководителями и знаю, что у них и с семенами все нормально, и ГСМ есть, и удобрения. Все это они приобрели за счет собственных ресурсов. Это положительный фактор. Ведь „закредитованность“ предприятий сельского хозяйства всегда один из тревожащих моментов. Чем больше кредитов, тем больше проблем возникает, особенно когда на финансовом рынке обстановка, подобная нынешней».
Правительство Тюменской области, заверил Владимир Якушев, жестко контролирует ситуацию и находится в постоянном диалоге с Минсельхозом. К примеру, в среду (25 марта) губернатор участвовал в видеоконференции по подготовке к посевной, которую провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Кстати, там шла речь и еще об одной форме поддержки аграриев на федеральном уровне.
Об этом тоже информировал В. Якушев: «Глава правительства правильно сказал, что компании, производящие удобрения, могли бы отправить всю свою продукцию за пределы страны, и получить при этом огромную выручку. Но надо понимать, что есть определенные проблемы, и надо быть патриотами. Достигнута договоренность с предприятиями, которые производят удобрения, об их отпуске со скидкой от 20 до 35%. И федеральное правительство этим озадачено, и мы работаем. А если у кого-то есть проблемы с семенным фондом, мы совершаем обменные операции», — добавил он.
Все это, считает губернатор, обеспечивает возможность предприятиям Тюменской области вести посевные работы без срывов, сбоев, сокращения посевных площадей.
«Мы будем „биться“ за то, чтобы себестоимость посевной была как можно меньше, — отметил Владимир Якушев. — За счет оптовой цены и закупок ГСМ большими партиями, что дает большие скидки. За последние пять лет эта система настолько была отлажена, что никаких сбоев не возникало. Учитывая, что ситуация изменилась, я активнее интересуюсь, как идет процесс, но думаю, что мы нормально и качественно отработаем».
Глава региона обратил также внимание журналистов еще на один момент: высокие цены на зерно в этом году помогли многим предприятиям создать достаточный финансовый задел на посевную. Это подтверждают и данные департамента агропромышленного комплекса области. По его сведениям 38% от необходимых для проведения сева средств составляют собственные средства хозяйств — в денежном выражении это более 1,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора области.