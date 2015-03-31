Владимир Якушев: деньги на посевную пойдут из нескольких источников

Об этом тоже информировал В. Якушев: «Глава правительства правильно сказал, что компании, производящие удобрения, могли бы отправить всю свою продукцию за пределы страны, и получить при этом огромную выручку. Но надо понимать, что есть определенные проблемы, и надо быть патриотами. Достигнута договоренность с предприятиями, которые производят удобрения, об их отпуске со скидкой от 20 до 35%. И федеральное правительство этим озадачено, и мы работаем. А если у кого-то есть проблемы с семенным фондом, мы совершаем обменные операции», — добавил он.