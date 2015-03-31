Тюменцы будут ездить на общественном транспорте за 22 рубля

Основная составляющая, которая формирует стоимость проезда в размере 22 рублей — расходы на выплату заработной платы кондукторам и водителям. На эти цели будет расходоваться 43,72% от всей суммы. Расходы на топливо и горюче-смазочные материалы займут 21,32% от стоимости проезда. На техническое обслуживание и капитальный ремонт транспорта уйдет 12,20% от 22 рублей. На страхование гражданской ответственности придется 0,72%.