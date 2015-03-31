Тюменцы будут ездить на общественном транспорте за 22 рубля

Основная составляющая, которая формирует стоимость проезда в размере 22 рублей — расходы на выплату заработной платы кондукторам и водителям. На эти цели будет расходоваться 43,72% от всей суммы. Расходы на топливо и горюче-смазочные материалы займут 21,32% от стоимости проезда. На техническое обслуживание и капитальный ремонт транспорта уйдет 12,20% от 22 рублей. На страхование гражданской ответственности придется 0,72%.
Увеличение стоимости проезда не отменяет льгот для школьников, студентов и пенсионеров. Пенсионеры города будут ездить бесплатно, студенты — за 50% стоимости, школьники — за 20%, сообщают в пресс-службе администрации города Тюмени.
Напомним, последний раз тарифы на перевозку пассажиров повышались 1 февраля прошлого года. Тогда цена билета увеличилась с 16 до 18 рублей.
По данным опроса, проводимого NashGorod.ru, подавляющее большинство тюменцев — 61% — относятся к повышению тарифов на проезд в общественном транспорте отрицательно. Примерно треть пользователей портала — 32,2% — считают, что увеличение стоимости необходимо, однако уверены, что 22 рубля — все же слишком дорого. Нашлись среди тюменцев и те, кто высказал мнение, что повышение стоимости проезда — вполне нормальный факт, и приняли известие спокойно. Среди проголосовавших таких тюменцев 6,8%.