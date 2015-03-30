Хозяйка покусавшей ребенка собаки не хотела платить, но придется

«Мать ребенка обратилась в прокуратуру Тюменского района с просьбой помочь ей взыскать моральный вред с хозяйки собаки. Прокуратура в ноябре направила в суд соответствующий иск. В январе 2015 года Тюменский районный суд взыскал с владелицы ягдтерьера в пользу пострадавшего 30 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, однако ответчица обжаловала решение суда в Тюменский областной суд. На днях областной суд рассмотрел жалобу и отклонил ее за необоснованностью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.