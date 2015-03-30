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Хозяйка покусавшей ребенка собаки не хотела платить, но придется

30 марта 2015, 17:41
В Тюменском районе хозяйке ягдтерьера, который покусал 11-летнего мальчика, придется заплатить 30 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

В Тюменском районе хозяйке ягдтерьера, который покусал 11-летнего мальчика, придется заплатить 30 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

9 октября 2014 года 11-летний житель села Мальково пошел к другу в гости. Когда ребенок проходил через школьный двор, на него напал ягдтерьер и покусал за ноги. Родители доставили сына в больницу, мальчику оказали медицинскую помощь.

«Мать ребенка обратилась в прокуратуру Тюменского района с просьбой помочь ей взыскать моральный вред с хозяйки собаки. Прокуратура в ноябре направила в суд соответствующий иск. В январе 2015 года Тюменский районный суд взыскал с владелицы ягдтерьера в пользу пострадавшего 30 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, однако ответчица обжаловала решение суда в Тюменский областной суд. На днях областной суд рассмотрел жалобу и отклонил ее за необоснованностью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Решение районного суда вступило в законную силу.

Фото с сайта MyPet.by

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