Дудук и песочная анимация — в филармонии

Новая программа «Выше Арарата» — это синтез музыкального искусства и песочной анимации, вдохновленной музыкой армянского дудука. Голос дудука Аргишти неспешно рассказывает свою историю, рисуя в воображении слушателей красочные пейзажи, а песок в руках известной петербургской художницы Марины Сосниной «подхватывает» их, воплощая в яркие визуальные образы. Плавные движения рук художницы создают сюжеты, которые оживают на мгновение, и тут же снова превращаются лишь в горстку песка. В сочетании с трогательными образами песочных картин, рассказывающих о вечных ценностях, слушателям открывается многогранный мир души, наполненный личными переживаниями и любовью.