Дудук и песочная анимация — в филармонии

Звук армянского дудука завораживает своей глубиной и проникает в сердце каждого слушателя. Игра на этом уникальном инструменте признана ЮНЕСКО шедевром нематериального культурного наследия человечества. Голос абрикосового дудука не имеет границ, он исцеляет души всех, кто готов прислушаться к нему.
Получив академическое музыкальное образование в Петербурге, Argishty продолжил обучение в Ереванской консерватории у одного из лучших дудукистов современности — Геворга Дабагяна, который известен в Армении не меньше, чем маэстро Дживан Гаспарян. После того, как Argishty приобрел высокий профессиональный уровень, он по наставлению учителя начал свою сольную карьеру в Петербурге.
Концерты Argishty — это изысканные армянские мелодии в великолепном исполнении, наполненные чистотой горных вершин Арарата, удовольствие для слуха и души.
Новая программа «Выше Арарата» — это синтез музыкального искусства и песочной анимации, вдохновленной музыкой армянского дудука. Голос дудука Аргишти неспешно рассказывает свою историю, рисуя в воображении слушателей красочные пейзажи, а песок в руках известной петербургской художницы Марины Сосниной «подхватывает» их, воплощая в яркие визуальные образы. Плавные движения рук художницы создают сюжеты, которые оживают на мгновение, и тут же снова превращаются лишь в горстку песка. В сочетании с трогательными образами песочных картин, рассказывающих о вечных ценностях, слушателям открывается многогранный мир души, наполненный личными переживаниями и любовью.
Стоимость билетов: 500 — 1000 руб.
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