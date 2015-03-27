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В Тюмени установят рекорд на самую длинную живую электрическую цепь

27 марта 2015, 16:03
Первый из четырех этапов установления рекорда России «Самая длинная живая электрическая цепь» состоится 29 марта в 15:00 в ТРЦ «Фаворит». Для участия приглашаются активные тюменцы, которые любят свой город и хотят вписать Тюмень в историю.
Сюжет
Тюмень

На 1 этапе организаторы проведут с участниками мини-тренинг на сплочение, расскажут о латвийском аналоге рекорда, который жителям Тюмени предстоит побить, разыграют призы. Также тюменцы примут участие в интерактивной научно-популярной программе от «Научного шоу профессора Николя» и на своем опыте поймут, что наука — это здорово!

Организаторами рекорда выступили детский театр «Премьера», Шоу профессора Николя, город профессий «ТинТаун», «Здоровье Сибири», «Франшиза Плюс», ТРЦ «Фаворит», «Малахит», «Солнечный».

В числе участников мероприятия: областной детско-юношеский центр «Аванпост», «Областной центр профилактики и реабилитации», «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий», ХК «Рубин», «Центр подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой», «Воронинские горки», центр олимпийской подготовки «Тюмень дзюдо».

Спонсорами выступили «Арсенал+" и «Тюменский Дом кино».

Больше информации в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/rekordtyumen

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