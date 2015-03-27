В Тюмени установят рекорд на самую длинную живую электрическую цепь

На 1 этапе организаторы проведут с участниками мини-тренинг на сплочение, расскажут о латвийском аналоге рекорда, который жителям Тюмени предстоит побить, разыграют призы. Также тюменцы примут участие в интерактивной научно-популярной программе от «Научного шоу профессора Николя» и на своем опыте поймут, что наука — это здорово!