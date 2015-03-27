В пригороде Тюмени пройдут массовые проверки водителей на трезвость

ГИБДД просит законопослушных водителей отнестись с пониманием к массовым проверкам. Если вы не нарушали правил и не употребляли спиртного перед тем как сесть за руль — инспекторы ГИБДД не отнимут много вашего времени. Также Госавтоинспекция специально заранее предупреждает о предстоящих проверках: главная их цель — обеспечить безопасность движения, а не выявить как можно больше нарушений.