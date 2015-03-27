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В пригороде Тюмени пройдут массовые проверки водителей на трезвость

27 марта 2015, 13:14
В пригороде Тюмени пройдут массовые проверки водителей на трезвость. В вечернее и ночное время инспекторы возьмут под контроль выезд из города по Салаирскому тракту.

Дорожные аварии на этом участке дороги не редкость, а превышение скорости движения приводит к тяжким последствиям. Например, в минувший выходной в районе деревни Казарово погиб водитель «Лады» 15-й модели, въехавшей в дорожное ограждение.

ГИБДД просит законопослушных водителей отнестись с пониманием к массовым проверкам. Если вы не нарушали правил и не употребляли спиртного перед тем как сесть за руль — инспекторы ГИБДД не отнимут много вашего времени. Также Госавтоинспекция специально заранее предупреждает о предстоящих проверках: главная их цель — обеспечить безопасность движения, а не выявить как можно больше нарушений.

#Новости#Алкоголь#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
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