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В ДТП с пьяным водителем пострадал годовалый малыш

27 марта 2015, 12:31
Вечером в четверг, 26 марта, на перекрестке улиц Мельникайте и Дружбы столкнулись Лада Приора и Chevrolet Lanos. 47-летний водитель «Лады» был нетрезв: показания алкотестера при прохождении им освидетельствования составили 1,12 мг/л.
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Дети

В аварии пострадали пассажиры Chevrolet: травмы головы и грудной клетки получили 46-ти и 24-летняя женщины, а также годовалый ребенок, находившийся в автомобиле.

В 8 часов утра на 319 км автодороги Екатеринбург — Тюмень в металлическое ограждение въехала «Лада» 14-й модели. По предварительным данным, водителю «14-й» создал помеху автомобиль «Лада Гранта», осуществляющий разворот. В результате ДТП пострадал 13-летний мальчик, пассажир автомобиля, у него травма головы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Около десяти часов вечера на улице Молодежной столкнулись автомобили Toyota Platz и Daewoo Nexia. От удара Toyota отбросило на металлическое ограждение. В результате ДТП травму живота и перелом грудины получил 30-летний водитель Toyota. Ссадины лица у 44-летней пассажирки автомобиля.

Все за прошедшие сутки на дорогах области произошло пять ДТП, в них пострадали восемь человек.

#Дети#Транспорт#Маша#Общество#Новости#Алкоголь#Происшествия
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