В ДТП с пьяным водителем пострадал годовалый малыш

Около десяти часов вечера на улице Молодежной столкнулись автомобили Toyota Platz и Daewoo Nexia. От удара Toyota отбросило на металлическое ограждение. В результате ДТП травму живота и перелом грудины получил 30-летний водитель Toyota. Ссадины лица у 44-летней пассажирки автомобиля.