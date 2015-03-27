В ДТП с пьяным водителем пострадал годовалый малыш

В аварии пострадали пассажиры Chevrolet: травмы головы и грудной клетки получили 46-ти и 24-летняя женщины, а также годовалый ребенок, находившийся в автомобиле.
В 8 часов утра на 319 км автодороги Екатеринбург — Тюмень в металлическое ограждение въехала «Лада» 14-й модели. По предварительным данным, водителю «14-й» создал помеху автомобиль «Лада Гранта», осуществляющий разворот. В результате ДТП пострадал 13-летний мальчик, пассажир автомобиля, у него травма головы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Около десяти часов вечера на улице Молодежной столкнулись автомобили Toyota Platz и Daewoo Nexia. От удара Toyota отбросило на металлическое ограждение. В результате ДТП травму живота и перелом грудины получил 30-летний водитель Toyota. Ссадины лица у 44-летней пассажирки автомобиля.
Все за прошедшие сутки на дорогах области произошло пять ДТП, в них пострадали восемь человек.