Тюменец, предложивший взятку в 4 тысячи, заплатит 120 тысяч

Как следует из материалов уголовного дела, 19 декабря 2014 года Ахмедов на автомобиле ЗИЛ привез на продажу в райцентр Упорово фрукты. В течение дня он продавал фрукты с машины и замерз. Чтобы согреться, мужчина в магазине купил водку и выпил около 100 граммов.
Вечером он поехал ночевать в местную гостиницу. По дороге автомобиль остановили сотрудники полиции. У ЗИЛа отсутствовал левый задний брызговик, что является неисправностью, при которой эксплуатация транспортного средства запрещена. Кроме того, водитель неуверенно управлял машиной.
В процессе разговора инспектор почувствовал запах спиртного и пригласил Ахмедова в служебный автомобиль, где с помощью алкотестера определил, что мужчина был пьян.
За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Не желая лишаться водительских прав, Ахмедов стал предлагать инспектору взятку, но тот отказался. Мужчина был доставлен в отдел полиции в Упорово для оформления административного материала. Находясь в служебном кабинете, водитель положил под деревянную подставку на край стола 4 тысячи рублей за не привлечение его к административной ответственности. После этого Ахмедов был задержан. Суд назначил мужчине штраф в размере 120 тысяч рублей, сообщают в прокуратуре Упоровского района.
Фото: http://kazanfirst.ru