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Тюменец, предложивший взятку в 4 тысячи, заплатит 120 тысяч

27 марта 2015, 13:31
56-летний житель города Тюмени Абдулвохид Ахмедов предлагал взятку сотруднику полиции за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Заводоуковский районный суд вынес приговор по уголовному делу за покушение на дачу взятки должностному лицу.
Сюжет
Полиция

Как следует из материалов уголовного дела, 19 декабря 2014 года Ахмедов на автомобиле ЗИЛ привез на продажу в райцентр Упорово фрукты. В течение дня он продавал фрукты с машины и замерз. Чтобы согреться, мужчина в магазине купил водку и выпил около 100 граммов.

Вечером он поехал ночевать в местную гостиницу. По дороге автомобиль остановили сотрудники полиции. У ЗИЛа отсутствовал левый задний брызговик, что является неисправностью, при которой эксплуатация транспортного средства запрещена. Кроме того, водитель неуверенно управлял машиной.

В процессе разговора инспектор почувствовал запах спиртного и пригласил Ахмедова в служебный автомобиль, где с помощью алкотестера определил, что мужчина был пьян.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Не желая лишаться водительских прав, Ахмедов стал предлагать инспектору взятку, но тот отказался. Мужчина был доставлен в отдел полиции в Упорово для оформления административного материала. Находясь в служебном кабинете, водитель положил под деревянную подставку на край стола 4 тысячи рублей за не привлечение его к административной ответственности. После этого Ахмедов был задержан. Суд назначил мужчине штраф в размере 120 тысяч рублей, сообщают в прокуратуре Упоровского района.

Фото: http://kazanfirst.ru

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