Тюменец, предложивший взятку в 4 тысячи, заплатит 120 тысяч

Не желая лишаться водительских прав, Ахмедов стал предлагать инспектору взятку, но тот отказался. Мужчина был доставлен в отдел полиции в Упорово для оформления административного материала. Находясь в служебном кабинете, водитель положил под деревянную подставку на край стола 4 тысячи рублей за не привлечение его к административной ответственности. После этого Ахмедов был задержан. Суд назначил мужчине штраф в размере 120 тысяч рублей, сообщают в прокуратуре Упоровского района.