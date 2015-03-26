Выходные в «Солнечном» — приходите участвовать и болеть!

Увлекательные соревнования между детьми проходят с 16.00 до 18.00 часов на 2 этаже торгово-развлекательного центра. Два этапа конкурса презентация визиток и показ Hand made костюмов наших маленьких и очень креативных участников уже состоялись.
Изначально было зарегистрировано 20 участников, после 2 этапа осталось 14. Возраст детелй очень разнообразный — от 5 до 12 лет.
Все участники после каждого этапа становятся «Солнечные Герои» и получают свою номинацию, без подарка никто не уходит, а они становятся с каждым последующем этапом все интереснее.
В официальной группе в vk.com/malloko каждую неделю проходят голосования за любимых участников, и им дается возможность набрать большее количество дополнительных баллов!
В жюри конкурса присутствуют профессионалы в областях детской моды, рукоделия, детских развлечений, поэтому баллы всегда распределяются справедливо и честно.
Приглашаем всех болеть за наших участников в субботу и воскресенье с 16.00 до 18.00 в ТРЦ Солнечный, 2 этаж, Пермякова, 5б.
Фотоотчет с мероприятия можно увидеть в группе социальной сети ВКонтакте.