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Выходные в «Солнечном» — приходите участвовать и болеть!

26 марта 2015, 13:33
Каждые выходные в ТРЦ «Солнечный» проходят весело: с конкурсами, шутками, играми и хорошим настроением. В ТРЦ на детских бесплатных праздниках «Солнечные Выходные» проходит конкурс «Солнечные Герои».
Сюжет
Дети

Увлекательные соревнования между детьми проходят с 16.00 до 18.00 часов на 2 этаже торгово-развлекательного центра. Два этапа конкурса презентация визиток и показ Hand made костюмов наших маленьких и очень креативных участников уже состоялись.

Изначально было зарегистрировано 20 участников, после 2 этапа осталось 14. Возраст детелй очень разнообразный — от 5 до 12 лет.

Все участники после каждого этапа становятся «Солнечные Герои» и получают свою номинацию, без подарка никто не уходит, а они становятся с каждым последующем этапом все интереснее.

В официальной группе в vk.com/malloko каждую неделю проходят голосования за любимых участников, и им дается возможность набрать большее количество дополнительных баллов!

В жюри конкурса присутствуют профессионалы в областях детской моды, рукоделия, детских развлечений, поэтому баллы всегда распределяются справедливо и честно.

Приглашаем всех болеть за наших участников в субботу и воскресенье с 16.00 до 18.00 в ТРЦ Солнечный, 2 этаж, Пермякова, 5б.

Фотоотчет с мероприятия можно увидеть в группе социальной сети ВКонтакте.

#Новости#Выходные дни#Дети#ТРЦ Солнечный#Развлечения#Женя#Культура
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