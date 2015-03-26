В Госдуме предлагают вернуть «нулевое промилле»

Она пояснила, что из-за отмены сухого закона для водителей резко выросла смертность на дороге. Согласно приведенной депутатом статистике, резко увеличилось количество ДТП, совершенных по вине пьяных водителей, в которых пострадали люди. Количество погибших в «пьяных» ДТП, по словам Яровой, возросло на 47%. Это более тысячи человек, сообщила она.
«С Минздравом и ГИБДД мы подготовим совместные комплексные предложения в законодательство для защиты жизни и здоровья граждан», — сказала она по итогам заседания. Нулевое промилле необходимо как гарантия безопасности, приводит слова Яровой издание «РБК».
Отметим, что по итогам минувшего года, количество происшествий, допущенных тюменскими водителями в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 4,6% — с 238 до 227. Тем не менее, по мнению начальника областного управления ГИБДД Геннадия Лоточкина, в нашей области набирает обороты общая «алкоголизация населения», а статистическое снижение числа «пьяных» аварий — вина отмены нулевого промилле. «Если бы не новые стандарты промилле, в 2014 году было бы намного больше выявленных водителей в состоянии алкогольного опьянения, — отметил Лоточкин, — Многие тюменцы в минувшем году „недобрали“ вдыхаемый воздух и сохранили свои водительские права».
Напомним, что решение об отмене нулевого промилле вступило в силу 1 сентября 2013 года. Этот документ ввел законодательно понятие минимально допустимого содержания алкоголя в крови для определения состояния опьянения водителя: начиная с 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, что эквивалентно примерно 0,32 промилле.