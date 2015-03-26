В Госдуме предлагают вернуть «нулевое промилле»

Отметим, что по итогам минувшего года, количество происшествий, допущенных тюменскими водителями в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 4,6% — с 238 до 227. Тем не менее, по мнению начальника областного управления ГИБДД Геннадия Лоточкина, в нашей области набирает обороты общая «алкоголизация населения», а статистическое снижение числа «пьяных» аварий — вина отмены нулевого промилле. «Если бы не новые стандарты промилле, в 2014 году было бы намного больше выявленных водителей в состоянии алкогольного опьянения, — отметил Лоточкин, — Многие тюменцы в минувшем году „недобрали“ вдыхаемый воздух и сохранили свои водительские права».