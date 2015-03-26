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Алессандро Сафина выступит в Тюмени с симфоническим оркестром

26 марта 2015, 18:02
В солнечный курорт Сан-Ремо превратится 1 апреля концертный зал Тюменской филармонии! Оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина выступит с большим симфоническим оркестром и новой программой «Посвящение».
Сюжет
Тюмень

Лауреат международных конкурсов, обладатель уникального природного голоса Алессандро Сафина свободно поет на нескольких языках, неизменно завораживая своих слушателей обаянием и чувственным тембром.

Помимо классический музыки, в репертуаре певца есть и эстрадные композиции, элементы поп-музыки, соула, песни из мюзиклов в сочетании с академическим вокалом, а также известная композиция Luna с альбома Insieme a te, знакомая многим как саундтрек самого популярного телесериала «Клон».

В сочетании с большим симфоническим оркестром выступление Алессандро Сафина позволит раскрыть наиболее смелые оттенки голоса, его необычайную полётность и объём звучания. Уникальный тембр, итальянское обаяние и популярные композиции позволят в полной мере ощутить атмосферу незабываемого праздника музыки и отдаться во власть очарования итальянской жизни, голоса исключительной теплоты и природной глубины, покорившей многие оперные и эстрадные сцены мира.

Приглашаем Вас разделить солнечный праздник итальянской музыки в теплой компании одного из самых востребованных теноров современности — Алессандро Сафина!

Билеты от 800 до 5000 руб.

Заказ билетов: 73-73-51 (61)

#Новости#Музыка#Филармония#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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