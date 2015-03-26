Алессандро Сафина выступит в Тюмени с симфоническим оркестром

В сочетании с большим симфоническим оркестром выступление Алессандро Сафина позволит раскрыть наиболее смелые оттенки голоса, его необычайную полётность и объём звучания. Уникальный тембр, итальянское обаяние и популярные композиции позволят в полной мере ощутить атмосферу незабываемого праздника музыки и отдаться во власть очарования итальянской жизни, голоса исключительной теплоты и природной глубины, покорившей многие оперные и эстрадные сцены мира.