Алессандро Сафина выступит в Тюмени с симфоническим оркестром

Лауреат международных конкурсов, обладатель уникального природного голоса Алессандро Сафина свободно поет на нескольких языках, неизменно завораживая своих слушателей обаянием и чувственным тембром.
Помимо классический музыки, в репертуаре певца есть и эстрадные композиции, элементы поп-музыки, соула, песни из мюзиклов в сочетании с академическим вокалом, а также известная композиция Luna с альбома Insieme a te, знакомая многим как саундтрек самого популярного телесериала «Клон».
В сочетании с большим симфоническим оркестром выступление Алессандро Сафина позволит раскрыть наиболее смелые оттенки голоса, его необычайную полётность и объём звучания. Уникальный тембр, итальянское обаяние и популярные композиции позволят в полной мере ощутить атмосферу незабываемого праздника музыки и отдаться во власть очарования итальянской жизни, голоса исключительной теплоты и природной глубины, покорившей многие оперные и эстрадные сцены мира.
Приглашаем Вас разделить солнечный праздник итальянской музыки в теплой компании одного из самых востребованных теноров современности — Алессандро Сафина!
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