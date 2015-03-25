Выиграй билеты на «Битву за Севастополь»

Синема Парк DeLUXE покажет фильм на неделю раньше официальной премьеры. Это реальная история Людмилы Павличенко — легендарной женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили на нее охоту. На поле битвы она видела смерть и страдания, но самым серьезным испытанием для нее стала любовь, которую у нее могла забрать война…
Начало мероприятия в 19:00, на 1-м этаже ТРЦ «Гудвин».
Конкурс
Пользователи NashGorod.ru имеют возможность выиграть билеты на эксклюзивный показ. Для этого надо правильно ответить на вопросы:
1. Какая группа исполняет саундтрек к фильму, который звучит в трейлере? Назовите композицию.
2. Где снимались кадры из США на самом деле? В каком городе была снята большая часть любовных сцен?
3. Как относились на блокпостах к съемочной группе, обнаруживая, что они везут с собой винтовки, гранаты, снаряды?
Ответы с заголовком «Севастополь» принимаются на почту [email protected] до 10 утра 26 марта. Не забудьте написать свое имя и ник на сайте, номер телефона. Один билет на двоих достанется автору первого правильного ответа, другие 2 победителя будут выбраны случайным образом.