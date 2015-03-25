Выиграй билеты на «Битву за Севастополь»

Синема Парк DeLUXE покажет фильм на неделю раньше официальной премьеры. Это реальная история Людмилы Павличенко — легендарной женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили на нее охоту. На поле битвы она видела смерть и страдания, но самым серьезным испытанием для нее стала любовь, которую у нее могла забрать война…