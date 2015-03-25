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Выиграй билеты на «Битву за Севастополь»

25 марта 2015, 17:38
Фильм «Битва за Севастополь» эксклюзивно представят в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE» 26 марта.
Сюжет
Тюмень

Синема Парк DeLUXE покажет фильм на неделю раньше официальной премьеры. Это реальная история Людмилы Павличенко — легендарной женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили на нее охоту. На поле битвы она видела смерть и страдания, но самым серьезным испытанием для нее стала любовь, которую у нее могла забрать война…

Начало мероприятия в 19:00, на 1-м этаже ТРЦ «Гудвин».

Конкурс

Пользователи NashGorod.ru имеют возможность выиграть билеты на эксклюзивный показ. Для этого надо правильно ответить на вопросы:

1. Какая группа исполняет саундтрек к фильму, который звучит в трейлере? Назовите композицию.

2. Где снимались кадры из США на самом деле? В каком городе была снята большая часть любовных сцен?

3. Как относились на блокпостах к съемочной группе, обнаруживая, что они везут с собой винтовки, гранаты, снаряды?

Ответы с заголовком «Севастополь» принимаются на почту [email protected] до 10 утра 26 марта. Не забудьте написать свое имя и ник на сайте, номер телефона. Один билет на двоих достанется автору первого правильного ответа, другие 2 победителя будут выбраны случайным образом.

#Новости#Кино#Конкурсы#Синема Парк#Тюмень#Премьера#Ирина#Культура
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