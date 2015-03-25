В Тюмени пройдет встреча с писателем Романом Злотниковым

Роман Валерьевич родился в городе Арзамас-16, вырос в Обнинске, окончил Саратовское высшее военное командное училище войск МВД СССР. Служил в войсках МВД, работал преподавателем военного дела и психологии конфликта. Имеет опубликованные научные работы. Вышел в отставку в 2004 году в звании полковника милиции.
С 1998 года он пишет фантастические произведения, к 2013 году его книги изданы уже суммарным тиражом около 10 миллионов экземпляров. Сотрудничает с такими крупными издательствами, как «Армада», «Олма», «Лениздат», «Эксмо», «Азбука», «Рипол-классик». Роман Валерьевич является обладателем многочисленных литературных премий, самые значимые из которых «Аэлита», «Бастион», «Лунная радуга», «Фантаст года», «Бестселлер года» и другие.
Работает в таких жанрах, как фантастика, фэнтези, альтернативная история, фантастический боевик, космическая опера. Начав с небольших рассказов, опубликованных в газете «На боевом посту», автор создал множество романов, в которых главный герой, имеющий фантастические способности, борется с врагами и защищает человечество от всевозможной нечисти, пришельцев и выдуманных существ.
На встречах в библиотеках соберутся любители фантастики, истинные ценители творчества Романа Злотникова, сообщает департамент культуры администрации города Тюмени.