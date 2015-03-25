В Тюмени пройдет встреча с писателем Романом Злотниковым

С 1998 года он пишет фантастические произведения, к 2013 году его книги изданы уже суммарным тиражом около 10 миллионов экземпляров. Сотрудничает с такими крупными издательствами, как «Армада», «Олма», «Лениздат», «Эксмо», «Азбука», «Рипол-классик». Роман Валерьевич является обладателем многочисленных литературных премий, самые значимые из которых «Аэлита», «Бастион», «Лунная радуга», «Фантаст года», «Бестселлер года» и другие.