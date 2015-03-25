В Госдуму внесен законопроект о замораживании тарифов ОСАГО

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект закона о замораживании до 2017 года тарифов ОСАГО, действовавших на 1 января 2015 года. В дальнейшем предлагается повышать тарифы не чаще одного раза в год. Между тем последние данные социологов показывают, что россияне поддерживают рост тарифов ОСАГО.

Сюжет Транспорт