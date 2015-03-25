В Госдуму внесен законопроект о замораживании тарифов ОСАГО

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев и Ярослав Нилов внесли в парламент законопроект о замораживании тарифов ОСАГО. Документ предусматривает мораторий на повышение тарифов ОСАГО до 2017 года и фиксацию существующих расценок на данный вид страхования на 1 января нынешнего года.
«Впоследствии предполагается установить требования о неизменности в течение года страховых тарифов, коэффициентов страховых тарифов, требований к структуре страховых тарифов и иным параметрам регулирования страховой деятельности — изменяться они смогут не чаще одного раза в год», — указывают авторы законопроекта.
Социологи центра «Ромир» провели опрос российских автовладельцев по поводу повышения тарифов ОСАГО. Итоги опроса показали, что 65% респондентов положительно оценивают увеличение тарифов, а 28% — отрицательно. Большинство опрошенных считают ОСАГО нужным страховым продуктом.
Напомним, в этом месяце Центральный банк одобрил новые тарифы ОСАГО: с 12 апреля базовый тариф увеличивается на 40%.