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В Госдуму внесен законопроект о замораживании тарифов ОСАГО

25 марта 2015, 15:43
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект закона о замораживании до 2017 года тарифов ОСАГО, действовавших на 1 января 2015 года. В дальнейшем предлагается повышать тарифы не чаще одного раза в год. Между тем последние данные социологов показывают, что россияне поддерживают рост тарифов ОСАГО.

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев и Ярослав Нилов внесли в парламент законопроект о замораживании тарифов ОСАГО. Документ предусматривает мораторий на повышение тарифов ОСАГО до 2017 года и фиксацию существующих расценок на данный вид страхования на 1 января нынешнего года.

«Впоследствии предполагается установить требования о неизменности в течение года страховых тарифов, коэффициентов страховых тарифов, требований к структуре страховых тарифов и иным параметрам регулирования страховой деятельности — изменяться они смогут не чаще одного раза в год», — указывают авторы законопроекта.

Социологи центра «Ромир» провели опрос российских автовладельцев по поводу повышения тарифов ОСАГО. Итоги опроса показали, что 65% респондентов положительно оценивают увеличение тарифов, а 28% — отрицательно. Большинство опрошенных считают ОСАГО нужным страховым продуктом.

Напомним, в этом месяце Центральный банк одобрил новые тарифы ОСАГО: с 12 апреля базовый тариф увеличивается на 40%.

#Новости#Автомобили#Страхование#Госдума РФ#Транспорт#Маша#Общество
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