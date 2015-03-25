Угадай место отдыха по фотографии № 54

Сегодня мы предлагаем вам угадать, фрагмент интерьера какого кафе, ресторана, паба или другого места отдыха запечатлен на фотографии. Автор первого верного ответа получит 500 рублей на баланс мобильного телефона.
Опознайте или догадайтесь, в каком из тюменских заведений есть такая деревянная стена, напишите правильный ответ в комментариях и, возможно, победителем станете именно вы!
Редактирование комментариев запрещено, от одного пользователя принимается один вариант ответа.
Итоги будут подведены 30 марта.
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