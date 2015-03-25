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Тюменцев приглашают в мини-зоопарк

25 марта 2015, 09:17
На увлекательную и познавательную экскурсию в мини-зоопарк приглашает тюменцев эколого-биологическое отделение дворца «Пионер» и тюменское общественное детское движение «ЧИР» (50 лет Октября, 60).
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Тюмень

Посетители зоопарка смогут увидеть чилийских белок, джунгарских хомячков, красноухих черепах, волнистых попугаев, вислоухих кроликов, тритонов, игуану, гигантских ахатин, шиншилл, африканских ёжиков и многих других увлекательных животных. Участникам разрешается покормить животных, а некоторых из них подержать на руках. Если вы хотите покормить кролика или морскую свинку, приносите с собой морковь, капусту, яблоки.

«Можно провести релаксационный сеанс с улитками-ахатинами, — рассказывает заведующая эколого-биологического отделения Дворца „Пионер“ Светлана Максимова. — Некоторые женщины садят их себе на лицо, чтобы не было морщин».

Посещение зоопарка — платное, однако цена символическая — 100 рублей. «Мы содержим животных, покупаем для них корм, поэтому вынуждены брать деньги», — объясняет Светлана.

Есть категории населения, которые могут прийти бесплатно: многодетные семьи, люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации.

Продолжительность экскурсии 1 час.

«Экскурсия в мир животных помогает изучить биологию и поведение полностью или частично одомашненных зверей и птиц, а также знакомит посетителей с проблемами охраны животных, бережно и ответственно относиться к живой природе», — отмечает заведующая.

По ее словам, зоопарк существует 2 года, он небольшой, и его создатели были бы не против расшириться, однако не позволяет помещение. Если бы был организован эколого-биологический центр, о котором регулярно говорят, такая возможность бы появилась.

Подробная информация и предварительная записьна экскурсии по телефонам: 8(3452) 48- 40–64, 8-963-455-14-76.

#Новости#Зоопарк#Тюмень#Ирина#Культура
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