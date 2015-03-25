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Ресторан «Суширолла» временно закрыли за антисанитарию

25 марта 2015, 16:47
В управление Роспотребнадзора по Тюменской области обратился житель Тюмени с жалобой на ресторан доставки «Суширолла». В отношении предприятия было проведено административное расследование.
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Тюмень

В результате проверки, в деятельности ресторана, расположенного по адресу ул. Евгения Богдановича, 10/12, выявлены многочисленные нарушения санитарных правил.

Как оказалось, размещение, устройство и содержание помещений не соответствовали санитарным нормам. Требования к вентиляции и к обработке кухонного инвентаря также были нарушены.

Специалисты Роспотребнадзора составили в отношении ресторана «Суширолла» протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела направили в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

В марте 2015 года суд, изучив материалы дела, вынес постановление о назначении предприятию административного наказания. Ресторан доставки «Суширолла» закрыли на 30 суток, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Фото: http://fun2mass.ru

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