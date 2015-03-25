Дресс-кроссинг в Тюмени: меняемся одеждой и развлекаемся

Суть дресс-кроссинга — в обмене одеждой, которая по какой-то причине перестала радовать глаз и «грустит» на плечиках и в комоде. Например, это могут быть вещи, которые больше не подходят по размеру, куплены на распродаже импульсивно и не нужны; не нравятся по цвету или фасону; подарены родственниками и друзьями, но не приглянулись.