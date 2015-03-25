Дресс-кроссинг в Тюмени: меняемся одеждой и развлекаемся

Принести хорошую одежду, которая пылится в гардеробе без дела, и обменяться ею предлагают организаторы мероприятия нового формата: дресс-кроссинга. Оно пройдет 4 апреля в 14 часов в фотостудии ArtRoom (Первомайская, 11).
Суть дресс-кроссинга — в обмене одеждой, которая по какой-то причине перестала радовать глаз и «грустит» на плечиках и в комоде. Например, это могут быть вещи, которые больше не подходят по размеру, куплены на распродаже импульсивно и не нужны; не нравятся по цвету или фасону; подарены родственниками и друзьями, но не приглянулись.
За каждую принесенную вещь участники получат виртуальную валюту, на которую смогут «купить» одежду других девушек или лоты с аукциона, предоставленные партнерами дресс-кроссинга.
Помимо непосредственно обмена в программе дресс-кроссинга — увлекательные мастер-классы: Анастасия Фрона поделится десятками способами необычно завязывать шейные платки и шарфы, фотограф Ева Рейман расскажет о подборе одежды для фотосессии, а хореограф-постановщик Мария Морева поведает, как добиться уверенной походки, впечатляющей пластики и королевской осанки.
«Мы хотим, чтобы это было позитивное весеннее мероприятие, что-то вроде девичника, где можно будет принарядиться, пообщаться, вдохновиться и зарядиться хорошим настроением. Ну а светлое и солнечное пространство фотостудии Artroom нам в этом поможет», — говорят организаторы дресс-кроссинга.
Вход на дресс-кроссинг — свободный, однако обязательна предварительная регистрация во встрече «ВКонтакте» http://vk.com/dresscross72. Там же можно познакомиться с правилами дресс-кроссинга. Число участников ограниченно.