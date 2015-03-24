В России могут вновь ужесточить наказание для пьяных водителей

Напомним, что ранее наказание за пьяную езду уже было ужесточено, а с 1 июля 2015 года за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ пройти освидетельствование будет полагаться уголовная ответственность.
Тем не менее, межведомственная комиссия Совета безопасности РФ под председательством министра внутренних дел Владимира Колокольцева выступила с предложением ужесточить наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В сообщении комиссии Совбеза отмечается, что в 2014 году «значительно увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пьяных водителей».
«Одной из угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации является массовое распространение алкоголизма. В ряде субъектов Российской Федерации объем нелегального алкоголя превышает 50% от общей структуры фактического рынка алкогольной продукции, не решен вопрос оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», говорится в документе.
На заседании комиссии также отмечалось, что треть всех преступлений совершается лицами в алкогольном опьянении.
Отметим, что с 1 сентября 2013 года в России штраф за пьяную езду был увеличен до 30 тысяч рублей, плюс к этому водитель лишается прав на срок от 1,5 до 2 лет. При рецидиве сумма штрафа возрастает до 50 тысяч, а срок лишения права управления ТС составляет 3 года.
С 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования будет грозить виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.