В России могут вновь ужесточить наказание для пьяных водителей

Отметим, что с 1 сентября 2013 года в России штраф за пьяную езду был увеличен до 30 тысяч рублей, плюс к этому водитель лишается прав на срок от 1,5 до 2 лет. При рецидиве сумма штрафа возрастает до 50 тысяч, а срок лишения права управления ТС составляет 3 года.