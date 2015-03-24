Участвуй во флешмобе — получи билеты на кинопремьеру

Тема и условие флешмоба-конкурса просты: приведи с собой 5 человек, кто, по-твоему, должен увидеть этот фильм первым и с тобой — получи бесплатный билет на премьеру. Флешмоб подразумевает единовременное движение в ритме вальса всех присутствующих гостей в момент, когда зазвучит музыка. Для участия в флешмобе, необходима регистрация. Для этого необходимо отправить запрос администратору группы: vk.com/tmn_cinemapark.