Участвуй во флешмобе — получи билеты на кинопремьеру

Это реальная история Людмилы Павличенко — легендарной женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили на нее охоту. На поле битвы она видела смерть и страдания, но самым серьезным испытанием для нее стала любовь, которую у нее могла забрать война…
Синема Парк DeLUXE покажет фильм на неделю раньше официальной премьеры, приглашая всех кинолюбителей не только оказаться в числе первых зрителей, но и устроить флешмоб-конкурс «Военный вальс», как дань памяти героям, сражавшимся за Родину.
Тема и условие флешмоба-конкурса просты: приведи с собой 5 человек, кто, по-твоему, должен увидеть этот фильм первым и с тобой — получи бесплатный билет на премьеру. Флешмоб подразумевает единовременное движение в ритме вальса всех присутствующих гостей в момент, когда зазвучит музыка. Для участия в флешмобе, необходима регистрация. Для этого необходимо отправить запрос администратору группы: vk.com/tmn_cinemapark.
Начало мероприятия в 19:00, на 1-м этаже ТРЦ «Гудвин».
Отметим, что билеты на премьерный показ уже в продаже, и их можно приобрести в кассах кинотеатра.
СИНЕМА ПАРК DeLUXE,
ТРЦ «Гудвин», М. Горького, 70
8-800-7-000-111
www.cinemepark.ru