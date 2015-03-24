Тюменских водителей призывают спасти детские жизни

Пешеходные переходы на федеральных автодорогах в районах расположения населенных пунктов остаются одними из самых опасных мест для движения, напоминает областная Госавтоинспекция, ведь, как правило, здесь нет светофоров. Несмотря на то, что большинство знаков «Пешеходный переход» оборудованы светодиодами для подсветки, водители в темное время суток не всегда успевают вовремя среагировать на людей, переходящих проезжую часть, в том числе детей. Именно поэтому дети призовут водителей быть внимательнее на трассах.