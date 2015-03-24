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Тюменских водителей призывают спасти детские жизни

24 марта 2015, 13:30
В преддверии третьей Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН, на информационных табло на федеральных автодорогах Тюменской области «зажглись» надписи #СпаситеДетскиеЖизни и #SaveKidsLives.
Сюжет
Дети

Этот призыв «продублируют» и школьники Тюменской области — на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском, Ярковском, Тобольском и Уватском районах они встанут с плакатами, призывающими спасти детские жизни. Фото этих акций дети отправят для участия в «Селфи безопасности».

Пешеходные переходы на федеральных автодорогах в районах расположения населенных пунктов остаются одними из самых опасных мест для движения, напоминает областная Госавтоинспекция, ведь, как правило, здесь нет светофоров. Несмотря на то, что большинство знаков «Пешеходный переход» оборудованы светодиодами для подсветки, водители в темное время суток не всегда успевают вовремя среагировать на людей, переходящих проезжую часть, в том числе детей. Именно поэтому дети призовут водителей быть внимательнее на трассах.

#Новости#ПДД#Дети#Безопасность#Транспорт#Маша#Общество
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