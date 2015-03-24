Налетчики ограбили 80-летнего пенсионера в Муллашах

Тем не менее в ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личности налетчиков. Двое из них, 1986 и 1987 годов рождения, ранее уже были судимы, еще двое, 1990 и 1985 годов рождения, в поле зрения правоохранительных органов не попадали. В настоящее время все четверо задержаны. По ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище) возбуждено уголовное дело. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.